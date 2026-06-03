Τραμπ: Ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο
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Τραμπ: Ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο

Μπορεί να μη συμβεί είπε o Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, για να προσθέσει αμέσως μετά ότι μπορεί να συμβεί το Σαββατοκύριακο και επανέλαβε ότι θέλει το ουράνιο του Ιράν

Τραμπ: Ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε απόψε ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Μπορεί να μην συμβεί» είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, για να προσθέσει αμέσως μετά: «Μπορεί να συμβεί το Σαββατοκύριακο».

Οι διαπραγματεύσεις «πάνε πολύ καλά», διαβεβαίωσε.

Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι «το θέλει» και ότι οι ΗΠΑ «θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν» στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να «διαχωρίσει» τις συνομιλίες για τον Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

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