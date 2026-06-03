Τραμπ: Ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο

Μπορεί να μη συμβεί είπε o Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, για να προσθέσει αμέσως μετά ότι μπορεί να συμβεί το Σαββατοκύριακο και επανέλαβε ότι θέλει το ουράνιο του Ιράν