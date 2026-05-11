Eurovision 2026: Όλα όσα έγιναν στην πρόβα του Ακύλα, η λύρα και η αναφορά στην Έλενα Παπαρίζου
Ποιες είναι οι εκπλήξεις της ελληνικής συμμετοχής με το «Ferto»

Η επίσημη πρόβα της Ελλάδας για τη Eurovision 2026 έγινε πριν από λίγο στην σκηνή και σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το eurovisionfun.com ο Ακύλας και τα μέλη της ελληνικής αποστολής ετοίμασαν κάτι εντυπωσιακό.

Η εμφάνιση ξεκινά με τον Ακύλα να παρουσιάζεται μόνος και να πατά το play για να ξεκινήσει η περιπέτεια επί σκηνής. Στο πρώτο μέρος βλέπουμε το χαρακτηριστικό prop καθρέπτη που είδαμε και στο απόσπασμα που δόθηκε στην δημοσιότητα λίγες ημέρες πριν.

Αμέσως μετά, στο σημείο της λύρας ο Ακύλας κάνει αναφορά στην Έλενα Παπαρίζου και στο νικητήριο τραγούδι της Ελλάδας «My number one».

Δείτε την εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου στη Eurovision 2005

Helena Paparizou - My Number One (Greece) Live - Eurovision Song Contest 2005

Στο δεύτερο κουπλέ υπάρχει ένα οπτικό εφέ 3D που δίνει την αίσθηση πως ο Ακύλας βρίσκεται σε έναν ανεμοστρόβιλο από video games αντικείμενα.

Ο Ακύλας μπαίνει στο πρώτο δωμάτιο, όπου συναντά την Παρθένα Χοροζίδου με μαντήλι στο κεφάλι, η οποία πλέκει το σκουφάκι του και ανοίγοντας μία πόρτα μπαίνει σε έναν αρχαίο κόσμο όπου ένα ζωντανό άγαλμα χορεύει το «Ferto». Στη συνέχεια, ο Ακύλας μέσω μίας ακόμη πόρτας περνά στο τρίτο δωμάτιο όπου συναντά τον ηθοποιό Χρήστo Nικολάου, ντυμένο εξ ολοκλήρου στα χρυσά.

Στο τέλος της εμφάνισης, ο Ακύλας βγαίνει στην κορυφή της κατασκευής όπου τραγουδά το συγκινητικό κομμάτι του τραγουδιού που είναι αφιερωμένο στην μητέρα του. Κατεβαίνει με την βοήθεια ενός στύλου και όλοι οι χαρακτήρες τον κυνηγούν για να τους το «φέρει».

