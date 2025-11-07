Η Έλενα Παπαρίζου θα βαφτίσει τον γιο του Πάνου Μουζουράκη - «Από τα πιο δοτικά άτομα που έχω γνωρίσει», είπε ο τραγουδιστής
Το δεύτερο παιδί του ζευγαριού ήρθε στον κόσμο τον περασμένο Μάιο, δύο χρόνια μετά την κόρη τους
Τον γιο του Πάνου Μουζουράκη και της Μαριλού Κόζαρη πρόκειται να βαφτίσει η Έλενα Παπαρίζου, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, σε συζήτηση για το Voice και τη σχέση του με τους υπόλοιπους κριτές. Το δεύτερο παιδί του ζευγαριού ήρθε στον κόσμο τον περασμένο Μάιο, δύο χρόνια μετά την κόρη τους.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Αγκαλιά του Φάνη», ο Πάνος Μουζουράκης ρωτήθηκε μεταξύ άλλων, για την σχέση του με την Έλενα Παπαρίζου και τότε, έκανε την αποκάλυψη του, ενώ εξέφρασε επίσης, την εκτίμησή του για εκείνη, χαρακτηρίζοντάς την «ένα από τα πιο δοτικά άτομα που έχει γνωρίσει».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε χιουμοριστικά: «Μια μαλ**** να πω, ξέρεις τι έχω να ακούσω μετά; Εγώ είμαι ευαίσθητο παιδί. Δεν το αντέχω αυτό, να αισθάνομαι έτσι και δεν έχω να πω και κάτι».
«Η Έλενα Παπαρίζου θα βαφτίσει τον γιο μου. Είναι από τα πιο δοτικά άτομα που έχω γνωρίσει. Είναι ένα κορίτσι το οποίο πραγματικά στους ανθρώπους γύρω της έχει σταθεί όσο λίγοι άνθρωποι ξέρουν να συμπαραστέκονται», είπε χαρακτηριστικά ο Πάνος Μουζουράκης.
