Kesha: Η μοναδική φορά που με χώρισε κάποιος ήταν επειδή δεν τον πήγα σε πάρτι της περιοδείας της Τέιλορ Σουίφτ
Η τραγουδίστρια υποψιαζόταν ότι ο τότε σύντροφός της ενδιαφερόταν περισσότερο για τη φήμη παρά για την ίδια και αποδείχτηκε πως είχε δίκιο
Η μοναδική φορά που κάποιος χώρισε την Kesha ήταν επειδή δεν τον πήγε σε πάρτι της περιοδείας της Τέιλορ Σουίφτ, όπως δήλωσε η ίδια.
Η 39χρονη τραγουδίστρια έδωσε συνέντευξη στο podcast «Call Her Daddy» και μιλώντας για την προσωπική της ζωή, ανέφερε πως αποφάσισε να «τεστάρει» έναν πρώην σύντροφό της, τον οποίο υποψιαζόταν ότι ενδιαφερόταν περισσότερο για τη φήμη παρά για την ίδια.
Όπως είπε, είχε βρεθεί σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ και στη συνέχεια σε after party της περιοδείας της «The Eras Tour», αλλά επέλεξε να πάρει μαζί της μία φίλη αντί για τον τότε σύντροφό της. «Σκέφτηκα “Θα δω πώς θα αντιδράσει”», είπε η Kesha, εξηγώντας ότι ήταν μαζί περίπου ενάμιση χρόνο. Η αντίδραση, όπως επισήμανε, δεν ήταν η καλύτερη. Σύμφωνα με την τραγουδίστρια, ο σύντροφός της εκνευρίστηκε επειδή δεν προσκλήθηκε και την επόμενη ημέρα εμφανίστηκε στο σπίτι της για να της επιστρέψει τα κλειδιά και να χωρίσουν.

Η Kesha συνέχισε γελώντας: «Ήμουν σε φάση “Καθόλου ντροπή; Δεν μπορούσες να περιμένεις έστω 11 μέρες;”», ενώ παραδέχτηκε με χιούμορ πως «αν είναι να το κάνεις για κάποια, τουλάχιστον για την Τέιλορ δικαιολογείται».
Η τραγουδίστρια δήλωσε επίσης στο podcast ότι αυτή την περίοδο είναι «πολύ single» και επιλέγει συνειδητά την αποχή από τις σχέσεις, λέγοντας πως «περιμένει τον βασιλιά της». Παράλληλα ανέφερε ότι στο παρελθόν δοκίμασε και μία πολυσυντροφική σχέση, αλλά «δεν ήταν για εκείνη».
