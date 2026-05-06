Νίκη για την Αντζελίνα Τζολί στη δικαστική διαμάχη με τον Μπραντ Πιτ για το οινοποιείο τους
GALA
Αντζελίνα Τζολί Μπραντ Πιτ Δικαστική διαμάχη

Νίκη για την Αντζελίνα Τζολί στη δικαστική διαμάχη με τον Μπραντ Πιτ για το οινοποιείο τους

Οι διαφωνίες για το Château Miraval αξίας 184 εκατομμυρίων δολαρίων ξεκίνησαν δέκα χρόνια πριν, μετά τον χωρισμό του πρώην ζευγαριού

Νίκη για την Αντζελίνα Τζολί στη δικαστική διαμάχη με τον Μπραντ Πιτ για το οινοποιείο τους
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ
Μία νίκη σημειώθηκε για την Αντζελίνα Τζολί στη δικαστική της διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της, Μπραντ Πιτ, σχετικά με το οινοποιείο τους.

Σύμφωνα με απόφαση του δικαστηρίου τους Λος Άντζελες, την οποία έφερε στο φως η Daily Mail, η 50χρονη ηθοποιός δεν υποχρεούται να παραδώσει 22 emails που σχετίζονται με την υπόθεση στην πλευρά του Πιτ.

Η απόφαση ανέτρεψε προηγούμενη εντολή του Δεκεμβρίου 2025, με το δικαστήριο να κρίνει ότι τα συγκεκριμένα έγγραφα περιέχουν νομικές στρατηγικές και, ως εκ τούτου, προστατεύονται.



Ο δικηγόρος της Τζολί, Πολ Μέρφι, χαρακτήρισε την εξέλιξη «σημαντική νίκη», υποστηρίζοντας ότι ο Πιτ επιχείρησε να αποκτήσει πρόσβαση σε προνομιακό υλικό που δεν έπρεπε να δοθεί.

Από την άλλη πλευρά, άνθρωποι από τον κοντινό κύκλο του Μπραντ Πιτ υποστήριξαν ότι πρόκειται για μια προσωρινή εξέλιξη, που απλώς καθυστερεί την αποκάλυψη κρίσιμων στοιχείων.

Ωστόσο, το δικαστήριο δεν δικαίωσε πλήρως την Τζολί, καθώς απέρριψε το αίτημά της να επιβληθούν κυρώσεις ύψους 34.000 δολαρίων στους δικηγόρους του ηθοποιού.

Κλείσιμο
Η διαμάχη για το Château Miraval, όπως ονομάζεται το οινοποιείο αξίας περίπου 184 εκατομμυρίων δολαρίων, συνεχίζεται εδώ και δέκα χρόνια, με τις δύο πλευρές να διαφωνούν τόσο για την πώληση μεριδίου του ακινήτου όσο και για τη διαχείρισή του μετά τον χωρισμό τους.

Παράλληλα, υπάρχει νέα διαφωνία σχετικά με το πότε θα ξεκινήσει η δίκη, με την Τζολί να προτείνει το φθινόπωρο του 2027 και τον Πιτ να επιθυμεί νωρίτερη εκδίκαση.

Το πρώην ζευγάρι, που γνωρίστηκε στα γυρίσματα της ταινίας «Mr. & Mrs. Smith», χώρισε το 2016 και ολοκλήρωσε το διαζύγιό του το 2024.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης