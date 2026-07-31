Τραυματίστηκε 40χρονος kitesurfer στην Αντίπαρο - Διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Πάρου
ΕΛΛΑΔΑ
Αντίπαρος Λιμενικό Σώμα

Τραυματίστηκε 40χρονος kitesurfer στην Αντίπαρο - Διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Πάρου

Ο 40χρονος φέρει τραύμα στον αυχένα

Τραυματίστηκε 40χρονος kitesurfer στην Αντίπαρο - Διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Πάρου
Τραυματισμός 40χρονου χειριστή αετοσανίδας σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Λιβάδεια» στην Αντίπαρο, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα.

Ο 40χρονος τραυματίστηκε μετά την ανατροπή της αετοσανίδας που χειριζόταν, ενώ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έφερε τραύμα στον αυχένα.

Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Πάρου για την παροχή ιατρικής περίθαλψης.

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