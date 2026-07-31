Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Τραυματίστηκε 40χρονος kitesurfer στην Αντίπαρο - Διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Πάρου
Τραυματίστηκε 40χρονος kitesurfer στην Αντίπαρο - Διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Πάρου
Ο 40χρονος φέρει τραύμα στον αυχένα
Τραυματισμός 40χρονου χειριστή αετοσανίδας σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Λιβάδεια» στην Αντίπαρο, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα.
Ο 40χρονος τραυματίστηκε μετά την ανατροπή της αετοσανίδας που χειριζόταν, ενώ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έφερε τραύμα στον αυχένα.
Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Πάρου για την παροχή ιατρικής περίθαλψης.
Ο 40χρονος τραυματίστηκε μετά την ανατροπή της αετοσανίδας που χειριζόταν, ενώ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έφερε τραύμα στον αυχένα.
Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Πάρου για την παροχή ιατρικής περίθαλψης.
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