Τραυματίστηκε 40χρονος kitesurfer στην Αντίπαρο - Διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Πάρου

Τραυματισμός 40χρονου χειριστή αετοσανίδας σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Λιβάδεια» στην, σύμφωνα με τοΟ 40χρονος τραυματίστηκε μετά την ανατροπή της αετοσανίδας που χειριζόταν, ενώ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έφερε τραύμα στον αυχένα.Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο και διακομίστηκε στογια την παροχή ιατρικής περίθαλψης.