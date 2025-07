Η εξομολόγηση της 49χρονης Σαρλίζ Θερόν: Έκανα one night stand με 26χρονο και ήταν καταπληκτικό, κάνω το σεξ που θα έπρεπε να κάνω στα 20 μου

Κλείσιμο

Σε μία εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε η 49χρονη Σαρλίζ Θερόν μιλώντας σε podcast, με τη διάσημη ηθοποιό να λέει ότι «προσφάτως έκανα one night stand με 26χρονο και ήταν καταπληκτικό».«Έχω κάνει one night stand τρεις φορές σε όλη μου τη ζωή. Αλλά το έκανα πρόσφατα με έναν 26χρονο και ήταν γαμ...να εκπληκτικό. Και δεν το είχα κάνει ποτέ ξανά αυτό. Ήμουν "ω, αυτό είναι τέλειο» είπε η Θερόν στο podcast Call Her Daddy.Μάλιστα η ακριβής έκφραση που χρησιμοποίησε η ηθοποιός για τη συνεύρεσή της με τον νεαρό ήταν: «Μόλις πρόσφατα γαμ... έναν 26χρονο και ήταν καταπληκτικά».Όπως είπε, «κάνω τώρα αυτό το είδος του σεξ που δεν έκανα ποτέ όταν ήμουν 20 ή 30 χρονών. Εμείς θα πρέπει να μπορούμε να λέμε "άντε γαμ…, θα έχω εγώ οργασμό"».Η Θερόν αποκάλυψε, επίσης, ότι χρησιμοποιεί την εφαρμογή γνωριμιών, μολονότι δεν υποστηρίζει ένθερμα αυτή την επιλογή: «Οι εφαρμογές γνωριμιών είναι φρικιαστικές. Δεν είναι δύσκολο (σ.σ. να βρεις σύντροφο), είναι σαν ένα γαμ...ο σόου. Συγγνώμη αγόρια, όχι».Όπως εξήγησε ο λόγος που δίνει αυτή τη συμβουλή στους άνδρες είναι «όχι γιατί θέλω να βγω κάποιο ραντεβού, αλλά γιατί θέλω να σας βοηθήσω».«Μην βάζετε φωτογραφίες με άλλες γυναίκες. Δεν με νοιάζει. Δεν θέλω να ξέρω ότι είχατε στο παρελθόν συντρόφους. Και δεν θέλω selfies σας με φόντο μια ντουλάπα και το χέρι σε μια τσέπη παντελονιού. Αυτό κάνει το αιδοίο μου να κλείσει. Δεν το αντέχω. Και μην μου πείτε ότι είστε CEO, γιατί δεν είστε. Ποιανής εταιρείας; Κάποιας εταιρείας που δεν μπορείτε να μου εξηγήσετε και που κανείς από τους φίλους μου δεν μπορεί να καταλάβει» συνέχισε τις νουθεσίες της προς τον ανδρικό πληθυσμό.Παρά τους υψηλούς τόνους της, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός υποστήριξε ότι «δεν θέλω να είμαι κακιά αλλά θέλω να βοηθήσω. Είμαι μια 50αρα που σας λέει "μην το κάνετε αυτό, δεν αρέσει καθόλου στα κορίτσια"».