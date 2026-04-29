Σαρλίζ Θερόν: Τα παιδιά μου χαίρονται που βγαίνω ραντεβού, φοβόμουν ότι θα ένιωθαν απειλή
Σαρλίζ Θερόν: Τα παιδιά μου χαίρονται που βγαίνω ραντεβού, φοβόμουν ότι θα ένιωθαν απειλή
Η ηθοποιός δήλωσε ότι οι κόρες της την ενθαρρύνουν σε θέματα της ερωτικής της ζωής
Την αντίδρασή των παιδιών της, όταν βγαίνει ραντεβού με άντρες περιέγραψε η Σαρλίζ Θερόν, εξηγώντας πως χαίρονται που η μητέρα τους δίνει ευκαιρίες στον τομέα της προσωπικής της ζωή, βγάζοντάς της έτσι με τον τρόπο τους από τη δύσκολη θέση.
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «The Drew Barrymore Show» και σε απόσπασμα του επεισοδίου που θα προβληθεί, δημοσιεύτηκε στα social media, αναφέροντας ότι οι κόρες της πλέον ενθαρρύνουν την ερωτική της ζωή. «Τα παιδιά μου είναι πλέον σε μια ηλικία που πραγματικά χαίρονται που βγαίνω ραντεβού, γιατί θέλουν να συμμετέχουν», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Είναι πολύ αστείο, γιατί φοβόμουν ότι θα ένιωθαν απειλή, και τώρα είναι του τύπου: “Μαμά, σου έστειλε μήνυμα; Πήγαινε στο ραντεβού, μαμά”».
Ωστόσο, η ίδια ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν σημαίνει πως επιθυμεί μια πιο «παραδοσιακή» συμβίωση. Όπως τόνισε: «Το εννοώ πραγματικά, αν και οι άνθρωποι νομίζουν ότι κάνω πλάκα, αλλά δεν νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να ξαναζήσω με κάποιον. Θα ήθελα να μένει κάπου κοντά κοντά, ας πούμε να αγοράσει ένα σπίτι στον ίδιο δρόμο με εμένα».
Η Σαρλίζ Θερόν παραδέχτηκε ότι αυτή η στάση της, ίσως αλλάξει στο μέλλον: «Ίσως επειδή έχω ακόμα τις κόρες μου στο σπίτι και μπορεί να αλλάξει αυτό όταν φύγουν, αλλά ψάχνω κάτι πολύ συγκεκριμένο». Από την πλευρά της, η Ντρου Μπάριμορ συμφώνησε, τονίζοντας: «Μου αρέσει επίσης να βάζω σε προτεραιότητα τα παιδιά μου και ποτέ δεν ένιωσα ότι ήταν λάθος επιλογή, και φαίνεται ότι κάνεις το ίδιο» με τη Θερόν να απαντά: «Είναι αδύνατο να μην το κάνεις. Τα παιδιά σου έρχονται πρώτα. Πάντα έρχονται πρώτα».
Η ηθοποιός, που γεννήθηκε στη Νότια Αφρική, έχει υιοθετήσει την κόρη της Τζάκσον το 2012 και τη μικρότερη Όγκαστ το 2015, επισημαίνοντας σε παλαιότερη συνέντευξή της ότι η υιοθεσία ήταν πάντα συνειδητή επιλογή: «Ακόμη κι όταν ήμουν σε σχέσεις, ήμουν πάντα ειλικρινής με τους συντρόφους μου, ότι έτσι θα διαμορφωνόταν κάποια στιγμή η οικογένειά μου. Δεν ήταν ποτέ δεύτερη επιλογή. Ήταν πάντα η πρώτη». Έχει επίσης αναφερθεί στις ευθύνες που αισθάνεται ως λευκή μητέρα που μεγαλώνει δύο μαύρα παιδιά, δηλώνοντας: «Θέλω να ξέρουν ποιοι είναι και θέλω να είναι απίστευτα περήφανοι για αυτό».
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «The Drew Barrymore Show» και σε απόσπασμα του επεισοδίου που θα προβληθεί, δημοσιεύτηκε στα social media, αναφέροντας ότι οι κόρες της πλέον ενθαρρύνουν την ερωτική της ζωή. «Τα παιδιά μου είναι πλέον σε μια ηλικία που πραγματικά χαίρονται που βγαίνω ραντεβού, γιατί θέλουν να συμμετέχουν», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Είναι πολύ αστείο, γιατί φοβόμουν ότι θα ένιωθαν απειλή, και τώρα είναι του τύπου: “Μαμά, σου έστειλε μήνυμα; Πήγαινε στο ραντεβού, μαμά”».
Ωστόσο, η ίδια ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν σημαίνει πως επιθυμεί μια πιο «παραδοσιακή» συμβίωση. Όπως τόνισε: «Το εννοώ πραγματικά, αν και οι άνθρωποι νομίζουν ότι κάνω πλάκα, αλλά δεν νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να ξαναζήσω με κάποιον. Θα ήθελα να μένει κάπου κοντά κοντά, ας πούμε να αγοράσει ένα σπίτι στον ίδιο δρόμο με εμένα».
Η Σαρλίζ Θερόν παραδέχτηκε ότι αυτή η στάση της, ίσως αλλάξει στο μέλλον: «Ίσως επειδή έχω ακόμα τις κόρες μου στο σπίτι και μπορεί να αλλάξει αυτό όταν φύγουν, αλλά ψάχνω κάτι πολύ συγκεκριμένο». Από την πλευρά της, η Ντρου Μπάριμορ συμφώνησε, τονίζοντας: «Μου αρέσει επίσης να βάζω σε προτεραιότητα τα παιδιά μου και ποτέ δεν ένιωσα ότι ήταν λάθος επιλογή, και φαίνεται ότι κάνεις το ίδιο» με τη Θερόν να απαντά: «Είναι αδύνατο να μην το κάνεις. Τα παιδιά σου έρχονται πρώτα. Πάντα έρχονται πρώτα».
Η ηθοποιός, που γεννήθηκε στη Νότια Αφρική, έχει υιοθετήσει την κόρη της Τζάκσον το 2012 και τη μικρότερη Όγκαστ το 2015, επισημαίνοντας σε παλαιότερη συνέντευξή της ότι η υιοθεσία ήταν πάντα συνειδητή επιλογή: «Ακόμη κι όταν ήμουν σε σχέσεις, ήμουν πάντα ειλικρινής με τους συντρόφους μου, ότι έτσι θα διαμορφωνόταν κάποια στιγμή η οικογένειά μου. Δεν ήταν ποτέ δεύτερη επιλογή. Ήταν πάντα η πρώτη». Έχει επίσης αναφερθεί στις ευθύνες που αισθάνεται ως λευκή μητέρα που μεγαλώνει δύο μαύρα παιδιά, δηλώνοντας: «Θέλω να ξέρουν ποιοι είναι και θέλω να είναι απίστευτα περήφανοι για αυτό».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
