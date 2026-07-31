Τραμπ: Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν, μέχρι να επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου - Οι διαπραγματευτές τους με εξοργίζουν
Τραμπ: Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν, μέχρι να επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου - Οι διαπραγματευτές τους με εξοργίζουν
Κάποια στιγμή δεν θ' αντέξουν άλλο, δήλωσε χαρακτηριστικά από το Καμπ Ντέιβιντ, υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να χαλαρώσουν την πίεση, μέχρι να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση από την Τεχεράνη
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθάρισε απόψε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν δεν πρόκειται να σταματήσουν, όσο η Τεχεράνη αρνείται να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις, υποστηρίζοντας ότι η πίεση θα συνεχιστεί, μέχρι να υπάρξει αλλαγή στάσης από την ιρανική ηγεσία.
Μιλώντας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στο Καμπ Ντέιβιντ, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι επιθέσεις θα συνεχιστούν, όσο το Ιράν δεν επιστρέφει στο τραπέζι του διαλόγου. Όπως ανέφερε, εκτιμά πως η Τεχεράνη δεν θα μπορέσει να αντέξει επ' αόριστον το κόστος της σύγκρουσης και αργά ή γρήγορα θα επιλέξει την οδό των διαπραγματεύσεων.
«Κάποια στιγμή δεν θ' αντέξουν άλλο» δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να χαλαρώσουν την πίεση, μέχρι να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση από την ιρανική πλευρά.
Παρά τη σκληρή ρητορική, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας διπλωματικής λύσης, επαναλαμβάνοντας ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να προσέλθει εκ νέου σε συνομιλίες, εφόσον το Ιράν αποφασίσει να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Άσκησε ωστόσο έντονη κριτική στους Ιρανούς διαπραγματευτές που συμμετέχουν στις συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, υποστηρίζοντας ότι το μόνο που καταφέρνουν, είναι να τον «εξοργίζουν».
«Για παράδειγμα, συζητάμε για το πυρηνικό πρόγραμμα και καθόμαστε επτά ώρες να μιλάμε γι' αυτό. Και τους λέω: γιατί χρειάζεστε επτά ώρες; Μπορεί να λυθεί σε δέκα λεπτά. Έχετε πέντε λεπτά, θα έπρεπε να το έχετε λύσει» δήλωσε.
Στη συνέχεια υποστήριξε ότι, μετά τις συνομιλίες, η ιρανική πλευρά αρνείται πως το ζήτημα συζητήθηκε. «Βγαίνουν έξω και λένε: "Δεν συζητήσαμε ποτέ για τα πυρηνικά". Και αναρωτιέμαι, γιατί το λένε αυτό; Το μόνο που κάνουν είναι να με εξοργίζουν. Απλώς με εξοργίζουν» είπε χαρακτηριστικά.
Ο Αμερικανός πρόεδρος συμπλήρωσε ότι χάνει πλέον την εμπιστοσύνη του προς τους Ιρανούς διαπραγματευτές. «Χάνω την εμπιστοσύνη μου σε αυτούς, γιατί λένε ψέματα και διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα» ανέφερε ακόμη.
Μιλώντας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στο Καμπ Ντέιβιντ, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι επιθέσεις θα συνεχιστούν, όσο το Ιράν δεν επιστρέφει στο τραπέζι του διαλόγου. Όπως ανέφερε, εκτιμά πως η Τεχεράνη δεν θα μπορέσει να αντέξει επ' αόριστον το κόστος της σύγκρουσης και αργά ή γρήγορα θα επιλέξει την οδό των διαπραγματεύσεων.
«Κάποια στιγμή δεν θ' αντέξουν άλλο» δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να χαλαρώσουν την πίεση, μέχρι να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση από την ιρανική πλευρά.
Παρά τη σκληρή ρητορική, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας διπλωματικής λύσης, επαναλαμβάνοντας ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να προσέλθει εκ νέου σε συνομιλίες, εφόσον το Ιράν αποφασίσει να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής λύσης
Άσκησε ωστόσο έντονη κριτική στους Ιρανούς διαπραγματευτές που συμμετέχουν στις συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, υποστηρίζοντας ότι το μόνο που καταφέρνουν, είναι να τον «εξοργίζουν».
«Για παράδειγμα, συζητάμε για το πυρηνικό πρόγραμμα και καθόμαστε επτά ώρες να μιλάμε γι' αυτό. Και τους λέω: γιατί χρειάζεστε επτά ώρες; Μπορεί να λυθεί σε δέκα λεπτά. Έχετε πέντε λεπτά, θα έπρεπε να το έχετε λύσει» δήλωσε.
Στη συνέχεια υποστήριξε ότι, μετά τις συνομιλίες, η ιρανική πλευρά αρνείται πως το ζήτημα συζητήθηκε. «Βγαίνουν έξω και λένε: "Δεν συζητήσαμε ποτέ για τα πυρηνικά". Και αναρωτιέμαι, γιατί το λένε αυτό; Το μόνο που κάνουν είναι να με εξοργίζουν. Απλώς με εξοργίζουν» είπε χαρακτηριστικά.
«"Δεν συζητήσαμε ποτέ για τα πυρηνικά", γιατί το λένε αυτό;»
Ο Αμερικανός πρόεδρος συμπλήρωσε ότι χάνει πλέον την εμπιστοσύνη του προς τους Ιρανούς διαπραγματευτές. «Χάνω την εμπιστοσύνη μου σε αυτούς, γιατί λένε ψέματα και διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα» ανέφερε ακόμη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα