Wall Street: Οι Big Tech κράτησαν όρθια την αγορά παρά τις πιέσεις από τη Fed και τα ομόλογα

Θετικό ήταν το εβδομαδιαίο πρόσημο για τους βασικούς δείκτες, ωστόσο σε μηνιαία βάση ο Ιούλιος αποδείχθηκε δύσκολος για τον S&P 500 και τον Nasdaq - Οδηγός η Amazon και οι μετοχές τεχνολογίας, ενώ οι επενδυτές παρακολουθούν την άνοδο των αποδόσεων και τις κινήσεις της Fed