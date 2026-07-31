Wall Street: Οι Big Tech κράτησαν όρθια την αγορά παρά τις πιέσεις από τη Fed και τα ομόλογα
Wall Street: Οι Big Tech κράτησαν όρθια την αγορά παρά τις πιέσεις από τη Fed και τα ομόλογα
Θετικό ήταν το εβδομαδιαίο πρόσημο για τους βασικούς δείκτες, ωστόσο σε μηνιαία βάση ο Ιούλιος αποδείχθηκε δύσκολος για τον S&P 500 και τον Nasdaq - Οδηγός η Amazon και οι μετοχές τεχνολογίας, ενώ οι επενδυτές παρακολουθούν την άνοδο των αποδόσεων και τις κινήσεις της Fed
Η τελευταία συνεδρίαση του Ιουλίου στη Wall Street ολοκληρώθηκε με έντονες διακυμάνσεις αλλά και σαφή υπεροχή των αγοραστών, καθώς οι επενδυτές επέλεξαν να επικεντρωθούν στα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα των τεχνολογικών κολοσσών, αφήνοντας σε δεύτερο πλάνο τη νέα άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων και τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.
Ο Dow Jones ενισχύθηκε περισσότερο από 200 μονάδες, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq κινήθηκαν επίσης ανοδικά, σε μία συνεδρίαση όπου η Amazon βρέθηκε στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Στη τελευταία συνεδρίαση του μήνα και της εβδομάδας στο ταμπλό ο Dow Jones κατέγραψε άνοδο 0,53% στις 52.485 μονάδες. Ο S&P 500 σημείωσε αύξηση 0,70% στις 7.489 μονάδες και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq έκλεισε ακόμα ψηλότερα κατά 1% στις 25.373 μονάδες με φόντο τα καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα της Amazon αναζωπύρωσαν την αισιοδοξία γύρω από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και το cloud computing.
Παρά τις έντονες διακυμάνσεις της εβδομάδας, οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες παρέμειναν σε θετικό εβδομαδιαίο κλείσιμο. Ο Dow Jones και ο S&P 500 κατέγραψαν κέρδη περίπου 0,9% σε εβδομαδιαία βάση, ενώ ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά περίπου 1,2%.
Ωστόσο, σε επίπεδο μήνα, ο S&P 500 και ο Nasdaq είχαν απώλειες για τον Ιούλιο, ενώ ο Dow Jones διατήρησε οριακά θετικό πρόσημο για τον μήνα.
Η Amazon πραγματοποίησε άλμα περίπου 15%, αφού ανακοίνωσε έσοδα δεύτερου τριμήνου υψηλότερα των προβλέψεων της αγοράς. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η ισχυρή επίδοση της μονάδας cloud, η οποία ενίσχυσε την πεποίθηση των επενδυτών ότι οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζουν να αποδίδουν καρπούς και να στηρίζουν την ανάπτυξη των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων.
Στον αντίποδα, η Apple δέχθηκε ισχυρές πιέσεις, υποχωρώντας περισσότερο από 9%, παρά το γεγονός ότι ανακοίνωσε καλύτερα των εκτιμήσεων έσοδα για το τρίτο δημοσιονομικό τρίμηνο. Η αύξηση των πωλήσεων iPhone κατά 22% δεν στάθηκε αρκετή για να αντισταθμίσει την απογοήτευση των επενδυτών από τις χαμηλότερες επιδόσεις του τομέα υπηρεσιών, ο οποίος θεωρείται βασικός μοχλός της μελλοντικής κερδοφορίας της εταιρείας.
Θετική εικόνα παρουσίασε και ο κλάδος των ημιαγωγών. Το ETF iShares Semiconductor (SOXX) ενισχύθηκε περισσότερο από 1%, με οδηγούς τις AMD και Micron, συνεχίζοντας τη δυναμική που είχε αναπτυχθεί από την προηγούμενη συνεδρίαση, όταν είχε σημειώσει το μεγαλύτερο ημερήσιο ράλι από τον Απρίλιο του 2025.
Η αισιοδοξία στον τεχνολογικό κλάδο είχε ξεκινήσει από την Πέμπτη, όταν η Microsoft κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο 16% μετά την ανακοίνωση ισχυρότερων του αναμενομένου αποτελεσμάτων και σημαντικής επιτάχυνσης της ανάπτυξης της πλατφόρμας Azure. Η αγορά ερμήνευσε τα στοιχεία αυτά ως επιβεβαίωση ότι η στρατηγική της εταιρείας στην τεχνητή νοημοσύνη αποδίδει ήδη σημαντικά οικονομικά οφέλη.
Η μετοχή της Microsoft συνέχισε ανοδικά και την Παρασκευή, προσθέτοντας ακόμη περίπου 2,5%, με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει τον Ιούλιο με άνοδο που ξεπερνά το 20%, τη μεγαλύτερη μηνιαία επίδοση από τον Οκτώβριο του 2007.
Παρά το θετικό κλείσιμο της εβδομάδας, ο Ιούλιος αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολος για τον τεχνολογικό κλάδο συνολικά. Ο Nasdaq-100 ολοκλήρωσε τον μήνα με απώλειες σχεδόν 7%, σημειώνοντας τη χειρότερη μηνιαία επίδοση από τον Μάρτιο του 2025. Οι πιέσεις αποδόθηκαν στη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από τον πόλεμο με το Ιράν, στη μεγάλη μεταβλητότητα των τιμών του πετρελαίου, στη σκληρότερη στάση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και στις ισχυρές ρευστοποιήσεις που προηγήθηκαν στον κλάδο των ημιαγωγών.
Παράλληλα, οι επενδυτές εξακολουθούν να προβληματίζονται για το κατά πόσο οι κολοσσιαίες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη μπορούν τελικά να δικαιολογήσουν τις ιδιαίτερα υψηλές αποτιμήσεις των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.
Τα ομόλογα στο επίκεντρο
Ο Dow Jones ενισχύθηκε περισσότερο από 200 μονάδες, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq κινήθηκαν επίσης ανοδικά, σε μία συνεδρίαση όπου η Amazon βρέθηκε στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Στη τελευταία συνεδρίαση του μήνα και της εβδομάδας στο ταμπλό ο Dow Jones κατέγραψε άνοδο 0,53% στις 52.485 μονάδες. Ο S&P 500 σημείωσε αύξηση 0,70% στις 7.489 μονάδες και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq έκλεισε ακόμα ψηλότερα κατά 1% στις 25.373 μονάδες με φόντο τα καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα της Amazon αναζωπύρωσαν την αισιοδοξία γύρω από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και το cloud computing.
Παρά τις έντονες διακυμάνσεις της εβδομάδας, οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες παρέμειναν σε θετικό εβδομαδιαίο κλείσιμο. Ο Dow Jones και ο S&P 500 κατέγραψαν κέρδη περίπου 0,9% σε εβδομαδιαία βάση, ενώ ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά περίπου 1,2%.
Ωστόσο, σε επίπεδο μήνα, ο S&P 500 και ο Nasdaq είχαν απώλειες για τον Ιούλιο, ενώ ο Dow Jones διατήρησε οριακά θετικό πρόσημο για τον μήνα.
Η Amazon πραγματοποίησε άλμα περίπου 15%, αφού ανακοίνωσε έσοδα δεύτερου τριμήνου υψηλότερα των προβλέψεων της αγοράς. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η ισχυρή επίδοση της μονάδας cloud, η οποία ενίσχυσε την πεποίθηση των επενδυτών ότι οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζουν να αποδίδουν καρπούς και να στηρίζουν την ανάπτυξη των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων.
Στον αντίποδα, η Apple δέχθηκε ισχυρές πιέσεις, υποχωρώντας περισσότερο από 9%, παρά το γεγονός ότι ανακοίνωσε καλύτερα των εκτιμήσεων έσοδα για το τρίτο δημοσιονομικό τρίμηνο. Η αύξηση των πωλήσεων iPhone κατά 22% δεν στάθηκε αρκετή για να αντισταθμίσει την απογοήτευση των επενδυτών από τις χαμηλότερες επιδόσεις του τομέα υπηρεσιών, ο οποίος θεωρείται βασικός μοχλός της μελλοντικής κερδοφορίας της εταιρείας.
Θετική εικόνα παρουσίασε και ο κλάδος των ημιαγωγών. Το ETF iShares Semiconductor (SOXX) ενισχύθηκε περισσότερο από 1%, με οδηγούς τις AMD και Micron, συνεχίζοντας τη δυναμική που είχε αναπτυχθεί από την προηγούμενη συνεδρίαση, όταν είχε σημειώσει το μεγαλύτερο ημερήσιο ράλι από τον Απρίλιο του 2025.
Η αισιοδοξία στον τεχνολογικό κλάδο είχε ξεκινήσει από την Πέμπτη, όταν η Microsoft κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο 16% μετά την ανακοίνωση ισχυρότερων του αναμενομένου αποτελεσμάτων και σημαντικής επιτάχυνσης της ανάπτυξης της πλατφόρμας Azure. Η αγορά ερμήνευσε τα στοιχεία αυτά ως επιβεβαίωση ότι η στρατηγική της εταιρείας στην τεχνητή νοημοσύνη αποδίδει ήδη σημαντικά οικονομικά οφέλη.
Η μετοχή της Microsoft συνέχισε ανοδικά και την Παρασκευή, προσθέτοντας ακόμη περίπου 2,5%, με αποτέλεσμα να ολοκληρώσει τον Ιούλιο με άνοδο που ξεπερνά το 20%, τη μεγαλύτερη μηνιαία επίδοση από τον Οκτώβριο του 2007.
Παρά το θετικό κλείσιμο της εβδομάδας, ο Ιούλιος αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολος για τον τεχνολογικό κλάδο συνολικά. Ο Nasdaq-100 ολοκλήρωσε τον μήνα με απώλειες σχεδόν 7%, σημειώνοντας τη χειρότερη μηνιαία επίδοση από τον Μάρτιο του 2025. Οι πιέσεις αποδόθηκαν στη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από τον πόλεμο με το Ιράν, στη μεγάλη μεταβλητότητα των τιμών του πετρελαίου, στη σκληρότερη στάση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και στις ισχυρές ρευστοποιήσεις που προηγήθηκαν στον κλάδο των ημιαγωγών.
Παράλληλα, οι επενδυτές εξακολουθούν να προβληματίζονται για το κατά πόσο οι κολοσσιαίες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη μπορούν τελικά να δικαιολογήσουν τις ιδιαίτερα υψηλές αποτιμήσεις των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.
Τα ομόλογα στο επίκεντρο
Στο επίκεντρο παρέμεινε και η αγορά ομολόγων. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου, που αποτελεί σημείο αναφοράς για τη διαμόρφωση των επιτοκίων σε στεγαστικά δάνεια, δάνεια αυτοκινήτου και πιστωτικές κάρτες, αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης, φθάνοντας στο 4,743%. Η απόδοση του 2ετούς αμερικανικού ομολόγου ενισχύθηκε κατά σχεδόν 6 μονάδες βάσης, στο 4,287%, ενώ η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου σημείωσε άνοδο άνω των 6 μονάδων βάσης, διαμορφούμενη στο 5,273%.
Η νέα άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων αντανακλά την αυξανόμενη δυσπιστία των αγορών απέναντι στην ικανότητα της Fed να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο του 2%. Οι δηλώσεις του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, ότι «δεν υπάρχει μαγικό ραβδί» για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, ερμηνεύθηκαν ως ένδειξη ότι η μάχη κατά των αυξημένων τιμών θα αποδειχθεί πιο δύσκολη και πιο μακροχρόνια.
Όπως σχολίασε ο επικεφαλής στρατηγικής μετοχών της US Bancorp Asset Management, Τέρι Σάντβεν, όσο η απόδοση του 10ετούς πλησιάζει το 5%, τόσο αυξάνονται οι πιέσεις στις αποτιμήσεις των μετοχών. Ο ίδιος χαρακτήρισε τη σημερινή αγορά «ένα τρενάκι του τρόμου, γεμάτο άγχος αλλά και ευκαιρίες», σημειώνοντας ότι από τη μία πλευρά τα εταιρικά κέρδη παραμένουν ισχυρά, ο πληθωρισμός παρουσιάζει σχετική σταθερότητα και τα επιτόκια κινούνται εντός προβλέψιμου εύρους, ενώ από την άλλη ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διατηρεί τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα, τροφοδοτώντας νέες πληθωριστικές πιέσεις.
Σημαντικές εξελίξεις καταγράφηκαν και στον ενεργειακό κλάδο. Η Chevron ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 12 δισ. δολαρίων, σχεδόν τετραπλάσια σε σχέση με ένα χρόνο πριν, χάρη στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν. Τα προσαρμοσμένα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 6,06 δολάρια ανά μετοχή, υπερβαίνοντας αισθητά τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Η μετοχή της εταιρείας ενισχύθηκε περίπου 1%, ενώ η ExxonMobil, παρά τα επίσης ισχυρά αποτελέσματά της, υποχώρησε περισσότερο από 2%.
Αντίθετα, ισχυρές απώλειες κατέγραψε η Novo Nordisk, με τη μετοχή της να υποχωρεί έως και 10%, καθώς κλινική δοκιμή τελευταίου σταδίου για νέο καρδιολογικό φάρμακο απέτυχε να μειώσει σημαντικά τα σοβαρά καρδιαγγειακά επεισόδια έναντι του εικονικού φαρμάκου. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμη ένα πλήγμα για τη δανέζικη φαρμακοβιομηχανία, η οποία προσπαθεί να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές του χαρτοφυλακίου της.
Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης
Στο μέτωπο της οικονομίας, η εικόνα εμφανίστηκε ελαφρώς πιο ενθαρρυντική. Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν διαμορφώθηκε στις 55,2 μονάδες, υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών και αυξημένος κατά 11,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Παρά τη βελτίωση, ο δείκτης παραμένει περίπου 10% χαμηλότερα από τα επίπεδα πριν από έναν χρόνο.
Οι πληθωριστικές προσδοκίες για τον επόμενο χρόνο υποχώρησαν στο 4,2%, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο, ενώ οι μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις παρέμειναν αμετάβλητες στο 3,3%. Σύμφωνα με τη διευθύντρια της έρευνας, Τζόαν Χσου, οι Αμερικανοί καταναλωτές εξακολουθούν να ανησυχούν κυρίως για τη διαβρωτική επίδραση των υψηλών τιμών στο διαθέσιμο εισόδημά τους, παρά το γεγονός ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι στρατιωτικές συγκρούσεις περνούν πλέον σε δεύτερη μοίρα σε ό,τι αφορά τις καθημερινές οικονομικές τους ανησυχίες.
Πηγή: Newmoney.gr
Η νέα άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων αντανακλά την αυξανόμενη δυσπιστία των αγορών απέναντι στην ικανότητα της Fed να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο του 2%. Οι δηλώσεις του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς, ότι «δεν υπάρχει μαγικό ραβδί» για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, ερμηνεύθηκαν ως ένδειξη ότι η μάχη κατά των αυξημένων τιμών θα αποδειχθεί πιο δύσκολη και πιο μακροχρόνια.
Όπως σχολίασε ο επικεφαλής στρατηγικής μετοχών της US Bancorp Asset Management, Τέρι Σάντβεν, όσο η απόδοση του 10ετούς πλησιάζει το 5%, τόσο αυξάνονται οι πιέσεις στις αποτιμήσεις των μετοχών. Ο ίδιος χαρακτήρισε τη σημερινή αγορά «ένα τρενάκι του τρόμου, γεμάτο άγχος αλλά και ευκαιρίες», σημειώνοντας ότι από τη μία πλευρά τα εταιρικά κέρδη παραμένουν ισχυρά, ο πληθωρισμός παρουσιάζει σχετική σταθερότητα και τα επιτόκια κινούνται εντός προβλέψιμου εύρους, ενώ από την άλλη ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διατηρεί τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα, τροφοδοτώντας νέες πληθωριστικές πιέσεις.
Σημαντικές εξελίξεις καταγράφηκαν και στον ενεργειακό κλάδο. Η Chevron ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 12 δισ. δολαρίων, σχεδόν τετραπλάσια σε σχέση με ένα χρόνο πριν, χάρη στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν. Τα προσαρμοσμένα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 6,06 δολάρια ανά μετοχή, υπερβαίνοντας αισθητά τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Η μετοχή της εταιρείας ενισχύθηκε περίπου 1%, ενώ η ExxonMobil, παρά τα επίσης ισχυρά αποτελέσματά της, υποχώρησε περισσότερο από 2%.
Αντίθετα, ισχυρές απώλειες κατέγραψε η Novo Nordisk, με τη μετοχή της να υποχωρεί έως και 10%, καθώς κλινική δοκιμή τελευταίου σταδίου για νέο καρδιολογικό φάρμακο απέτυχε να μειώσει σημαντικά τα σοβαρά καρδιαγγειακά επεισόδια έναντι του εικονικού φαρμάκου. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμη ένα πλήγμα για τη δανέζικη φαρμακοβιομηχανία, η οποία προσπαθεί να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές του χαρτοφυλακίου της.
Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης
Στο μέτωπο της οικονομίας, η εικόνα εμφανίστηκε ελαφρώς πιο ενθαρρυντική. Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν διαμορφώθηκε στις 55,2 μονάδες, υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών και αυξημένος κατά 11,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Παρά τη βελτίωση, ο δείκτης παραμένει περίπου 10% χαμηλότερα από τα επίπεδα πριν από έναν χρόνο.
Οι πληθωριστικές προσδοκίες για τον επόμενο χρόνο υποχώρησαν στο 4,2%, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο, ενώ οι μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις παρέμειναν αμετάβλητες στο 3,3%. Σύμφωνα με τη διευθύντρια της έρευνας, Τζόαν Χσου, οι Αμερικανοί καταναλωτές εξακολουθούν να ανησυχούν κυρίως για τη διαβρωτική επίδραση των υψηλών τιμών στο διαθέσιμο εισόδημά τους, παρά το γεγονός ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι στρατιωτικές συγκρούσεις περνούν πλέον σε δεύτερη μοίρα σε ό,τι αφορά τις καθημερινές οικονομικές τους ανησυχίες.
Πηγή: Newmoney.gr
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