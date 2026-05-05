Νένα Μεντή για την Άννα Παναγιωτοπούλου: Ήταν μία αγαπημένη συνάδελφός μου, δεν ταιριάζαμε, αλλά αγαπιόμασταν
Δεν ήταν φίλη μου, διευκρίνισε η ηθοποιός για την αείμνηστη συνάδελφό της
Μία αγαπημένη συνάδελφος αλλά όχι φίλη ήταν η Άννα Παναγιωτοπούλου για τη Νένα Μεντή. Οι δύο γυναίκες είχαν συνεργαστεί στην τηλεόραση, αλλά και το θέατρο. Περιγράφοντας τη σχέση τους, η Νένα Μεντή υπογράμμισε την αλληλοεκτίμηση και την αγάπη που υπήρχε ανάμεσά τους και διευκρίνισε ότι ποτέ δεν ήρθαν σε αντιπαράθεση, παρά τον διαφορετικό τρόπο σκέψης.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Τρίτης 5 Μαΐου, η Νένα Μεντή έκανε μία αναφορά στη συνεργασία της με την Άννα Παναγιωτοπούλου, τόσο στην τηλεοπτική σειρά «Τρεις Χάριτες» όσο και στο θέατρο.
«Κοιτάξτε, η Άννα, πέρα απ’ την προσωπική μας σχέση, που δεν ταιριάζαμε αλλά αγαπιόμαστε, και αλληλοεκτιμιόμαστε. Δεν ταιριάζαμε ως άνθρωποι. Δεν ήταν ποτέ φίλη μου. Ήταν μια αγαπημένη μου συνάδελφος. Είχε άλλα μυαλά απ’ τα δικά μου, τελείως. Άλλους χρόνους, άλλους ρυθμούς, άλλο χιούμορ. Όμως, έχω κάνει τις περισσότερες δουλειές στο θέατρο με την Άννα. Ήταν και οι ''Τρεις Χάριτες'' που μας ενώσανε πολύ. Περάσαμε τρία χρόνια πάρα πολύ καλά, χωρίς καμία ένταση», εξήγησε η ηθοποιός.
Η Νένα Μεντή τόνισε ότι ποτέ δεν τσακώθηκε για σοβαρούς λόγους με την αείμνηστη ηθοποιό, αν και διέφεραν αρκετά. Όταν έκανε κάτι που προκαλούσε την ενόχληση της συναδέλφου της όμως, εκείνη έσπευδε να της ζητήσει συγγνώμη. Όπως είπε:«Δεν είχαμε ποτέ καβγάδες. Με τη Μίνα Αδαμάκη κάτι είχαμε λίγο ασήμαντα. Πήγαμε περιοδείες, γυρνάγαμε νύχτα με το τρένο, γιατί δεν μπαίναμε σε αεροπλάνο και οι δύο. Όπου έκανα εγώ μια στραβή, γιατί η Άννα ήταν πολύ πιο διακριτική από μένα, της ζητούσα συγγνώμη. Και της έλεγα “Αννούλα μου, δεν αφορούσε εσένα, έκανα εγώ ένα σχόλιο”. Η Άννα Παναγιωτοπούλου είχε ανασφάλειες και στη δουλειά. Συνήθως αυτοί με το μεγάλο ταλέντο έχουν ανασφάλειες».
