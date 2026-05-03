Η Μπέλα Χαντίντ εθεάθη με τον Άνταν Μπανουέλος μετά την είδηση του χωρισμού τους
Λίγους μόλις μήνες μετά την είδηση για τον χωρισμό της Μπέλα Χαντίντ με τον Άνταν Μπανουέλος, οι δύο τους εθεάθησαν μαζί στο Τέξας.
Το μοντέλο και ο καουμπόης εντοπίστηκαν πριν από περίπου δύο εβδομάδες στο Τέξας, σε εκδήλωση ιππασίας, όπου σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες εμφανίστηκαν άνετοι, χωρίς να δίνουν την εικόνα ενός ζευγαριού που έχει πάρει αποστάσεις.
Πρόσωπα από το περιβάλλον τους ανέφεραν ότι η Μπέλα Χαντίντ και ο Άνταν Μπανουέλος παραμένουν μαζί και δεν είχαν χωρίσει τους προηγούμενους μήνες, παρά τα σχετικά δημοσιεύματα που είχαν κυκλοφορήσει. Όπως σημειώνεται, η σχέση τους περνάει διακυμάνσεις, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει οριστικός χωρισμός.
Ο δεσμός ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2023, όταν άρχισαν να κάνουν κοινές εμφανίσεις στο Τέξας, με τη Χαντίντ να περνά περισσότερο χρόνο στον χώρο της ιππασίας. Από τότε, το μοντέλο στηρίζει συχνά τον καουμπόη σε διοργανώσεις.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
👀 Exclusive: Bella Hadid & Adan Banuelos seen together months after breakup reports. https://t.co/GizLqpAMKw pic.twitter.com/VGKu6T0OOQ— TMZ (@TMZ) May 1, 2026
