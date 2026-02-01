Συνελήφθη ο πρώην σύντροφος της Μπέλα Χαντίντ
GALA
Μπέλα Χαντίντ Σύλληψη

Συνελήφθη ο πρώην σύντροφος της Μπέλα Χαντίντ

Ο Αντάν Μπανουέλος οδηγήθηκε στη φυλακή μετά από μέθη σε δημόσιο χώρο, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση

Στέλλα Μούτσιου
Συνελήφθη ο πρώην σύντροφος της Μπέλα Χαντίντ Αντάν Μπανουέλος για μέθη σε δημόσιο χώρο.

Σύμφωνα με το TMZ η σύλληψη έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου, με τον καουμπόι και εκπαιδευτή αλόγων να μεταφέρεται στη φυλακή της κομητείας Πάρκερ, από όπου αφέθηκε ελεύθερος λίγο αργότερα, καταβάλλοντας το ποσό των 386 δολαρίων ως εγγύηση. Τα ακριβή αίτια της σύλληψής του, ωστόσο, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

Η Μπέλα Χαντίντ και ο Αντάν Μπανουέλος, όπως έγινε γνωστό στα τέλη του περασμένου Ιανουαρίου, έδωσαν τέλος στη σχέση τους μετά από δύο χρόνια. Σύμφωνα με την Page Six, το μοντέλο και ο πρώην σύντροφός της είχαν μια σχέση με διακυμάνσεις, με τις πρώτες πληροφορίες για κρίση στη σχέση τους να έχουν κυκλοφορήσει από τον Ιούνιο. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν, ότι παρά τον χωρισμό, οι δυο τους διατηρούν επιχειρηματικούς δεσμούς, καθώς έχουν αγοράσει άλογα αξίας εκατομμυρίων δολαρίων.
