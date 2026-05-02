Πριγκίπισσα Σάρλοτ: Το πορτρέτο που δημοσίευσαν οι γονείς της για τα 11α γενέθλιά της
Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας ευχήθηκαν δημόσια στην κόρη τους για τα γενέθλιά της
Ένα πορτρέτο της πριγκίπισσας Σάρλοτ με αφορμή τα 11α γενέθλιά της δημοσίευσαν οι γονείς της, πρίγκιπας Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον.
Η φωτογραφία, που τραβήχτηκε από τον φωτογράφο Matt Porteous κατά τη διάρκεια των πασχαλινών διακοπών της οικογένειας στην Κορνουάλη, δείχνει τη Σάρλοτ να ποζάρει χαμογελαστή σε ένα ανθισμένο τοπίο, φορώντας ριγέ μπλούζα και τζιν παντελόνι, με βαμμένα μπλε νύχια.
«Ευχόμαστε στη Σάρλοτ χαρούμενα 11α γενέθλια!», έγραψαν ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας στη λεζάντα της ανάρτησής τους στο Instagram.
Η Σάρλοτ είναι το δεύτερο παιδί της οικογένειας, ανάμεσα στα τρία παιδιά του ζευγαριού, καθώς έχουν αποκτήσει ακόμη τον πρίγκιπα Τζορτζ και τον πρίγκιπα Λούις.
Σύμφωνα με πηγές από το παλάτι, η μικρή πριγκίπισσα ξεχωρίζει για τον δυναμικό χαρακτήρα της και την ωριμότητα που επιδεικνύει για την ηλικία της. Η σχεδιάστρια παιδικών ρούχων Amaia Arrieta, που την έχει συναντήσει αρκετές φορές, επισημαίνει ότι η αυτοπεποίθηση και η άνεση που δείχνει η Σάρλοτ είναι στοιχεία του χαρακτήρα της και όχι επιτηδευμένη συμπεριφορά.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
