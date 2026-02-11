Τριαντάφυλλος για Κατσούλη και Ρουμελιώτη: Μάλλον η φιλία δεν ήταν αληθινή για να μην κρατήσει
Τριαντάφυλλος για Κατσούλη και Ρουμελιώτη: Μάλλον η φιλία δεν ήταν αληθινή για να μην κρατήσει
Δεν με νοιάζει καν που δεν με κάλεσαν στον γάμο, πρόσθεσε ο τραγουδιστής
Για τη φιλία του με τον Σάκη Κατσούλη και τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη μίλησε ο Τριαντάφυλλος, επισημαίνοντας πως μάλλον δεν ήταν αληθινή για να μην κρατήσει.
Ο τραγουδιστής με αφορμή τον γάμο του ζευγαριού στον οποίο δεν καλέστηκε, ενώ παλαιότερα είχαν συμφωνήσει πως θα ήταν κουμπάρος, είπε στην εκπομπή «Happy Day» την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου πως τους εύχεται τα καλύτερα, αλλά δεν τον ενδιαφέρει και δεν τον πειράζει καθόλου που δεν ήταν στο πλευρό τους εκείνη τη μέρα.
Ο Τριαντάφυλλος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Εύχομαι τα καλύτερα στα παιδιά. Τι να κάνουμε; Μάλλον δεν ήταν αληθινό όλο αυτό. Για Σάκη και Μαριαλένα δεν με ρωτάς; Μάλλον δεν θα ήταν αληθινό για να μην κρατήσει. Δεν με πειράζει καν, δεν με νοιάζει καν που δεν με κάλεσαν στον γάμο. Έχω πάει σε γάμους. Έχω τραγουδήσει σε 5.000 γάμους, δεν με νοιάζει καν. Καλά να είναι, να έρθει και το παιδάκι τους και όλα καλά. Υγεία».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο τραγουδιστής σχολίασε τις υποψηφιότητες για την ελληνική αποστολή στη φετινή Eurovision: «Θα πάει μάλλον το Ferto. Αυτό είναι σπαστικό, όμορφο τραγούδι, έχει την ατάκα», σημείωσε.
Στη συνέχεια, μίλησε για την προσωπική ζωή: «Στα προσωπικά μου είμαι πολύ καλά. Υγεία και προχωράμε», είπε και όταν ρωτήθηκε για τη σύζυγό του, απάντησε: «Τα γκομενικά δεν θα τα πω τώρα, θα τα πω άλλη μέρα».
