Έλσι Χιούιτ για τη γέννηση της κόρης της με τον Πιτ Ντέιβιντσον: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το σώμα μου δημιούργησε αυτό το τέλειο πλάσμα
Το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί στις 12 Δεκεμβρίου
Λίγες ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης της, η Έλσι Χιούιτ μοιράστηκε τα συναισθήματά της για τη μητρότητα, αλλά και για τη νέα καθημερινότητά της με τον σύντροφό της, Πιτ Ντέιβιντσον.
Η Χιούιτ δημοσίευσε το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, απευθυνόμενη σε όλες τις μητέρες και περιγράφοντας την εμπειρία της μετά τη γέννηση του παιδιού της. «Κοιτάζετε ποτέ το μωρό σας και βάζετε τα κλάματα από την αγάπη που νιώθετε, χωρίς να μπορείτε να πιστέψετε ότι είναι δικό σας και ότι το σώμα σας δημιούργησε αυτό το τέλειο πλάσμα;» έγραψε χαρακτηριστικά.
Δείτε την ανάρτησή της
Το ζευγάρι ανακοίνωσε τη γέννηση του παιδιού του με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη, αποκαλύπτοντας ότι η κόρη τους, με το όνομα Σκότι Ρόουζ Χιούιτ Ντέιβιντσον, γεννήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου. Πιο αναλυτικά, το μοντέλο μοιράστηκε στιγμιότυπα με τον κωμικό ηθοποιό και το παιδί τους.
Μεταξύ των φωτογραφιών περιλαμβάνεται και ένα στιγμιότυπο, στο οποίο ο Ντέιβιντσον ταΐζει το μωρό. «Το τέλειο αγγελούδι μας ήρθε στον κόσμο στις 12/12/2025. Το καλύτερό μου δημιούργημα μέχρι τώρα. Ξεχειλίζω από αγάπη, ευγνωμοσύνη και απίστευτη χαρά», έγραψε η Έλσι Χιούιτ στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
