Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Αντιμέτωπη με ποινική δίωξη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ – Αποφεύγει τη φυλάκιση αν δηλώσει ένοχη
Οι εισαγγελικές Αρχές απήγγειλαν σε βάρος της κατηγορία πλημμεληματικού χαρακτήρα για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
Αντιμέτωπη με κατηγορία σε βαθμό πλημμελήματος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ βρίσκεται η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, μετά τη σύλληψή της στις 4 Μαρτίου στην Καλιφόρνια, με τις Αρχές να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αποφυγής της φυλάκισης, αν δηλώσει ένοχη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εισαγγελικές Αρχές απήγγειλαν σε βάρος της μία κατηγορία πλημμεληματικού χαρακτήρα για οδήγηση υπό την επήρεια, την Πέμπτη 30 Απριλίου, λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη της απολογία. Όπως εκτιμάται, στην περίπτωσή της θα προταθεί ελαφρύτερη κατηγορία επικίνδυνης οδήγησης υπό την επήρεια, καθώς δεν διαθέτει προηγούμενο ιστορικό αντίστοιχων παραβάσεων, δεν σημειώθηκε ατύχημα ή τραυματισμός κατά τη σύλληψή της και το επίπεδο αλκοόλ στο αίμα της ήταν χαμηλό.
Η συγκεκριμένη διαδικασία επιτρέπει στον κατηγορούμενο να δηλώσει ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών και να τεθεί σε καθεστώς επιτήρησης για 12 μήνες. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η υποχρεωτική παρακολούθηση ειδικού προγράμματος, καθώς και η καταβολή προστίμων.
Όπως επισημαίνουν οι Αρχές, τέτοιου είδους διευθέτηση θεωρείται «συνηθισμένη», ιδιαίτερα όταν ο κατηγορούμενος «επιδεικνύει διάθεση να αντιμετωπίσει τα βαθύτερα προβλήματα μέσω αποκατάστασης ή προγράμματος απεξάρτησης από αλκοόλ και ουσίες».
Εκπρόσωπος της τραγουδίστριας είχε επιβεβαιώσει νωρίτερα μέσα στον μήνα ότι η ίδια εισήχθη οικειοθελώς σε μονάδα απεξάρτησης. Πηγή που μίλησε στο περιοδικό People ανέφερε ότι σημαντικό ρόλο στην απόφασή της διαδραμάτισαν οι γιοι της, Σον Πρέστον και Τζέιντεν Τζέιμς σημειώνοντας: «Οι γιοι της έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο να μπει σε κέντρο αποκατάστασης. Ήταν ξεκάθαροι μαζί της. Το μόνο που θέλουν είναι να είναι καλά στην υγεία της». Παράλληλα, η ίδια πηγή πρόσθεσε: «Ήταν πολύ αναστατωμένη και σοκαρισμένη μετά τη σύλληψή της. Και φοβάται πάρα πολύ το ενδεχόμενο της φυλάκισης. Χρειάστηκαν εβδομάδες για να συνειδητοποιήσει ότι η εισαγωγή σε κέντρο αποκατάστασης είναι η καλύτερη επιλογή».
Η απολογία της Μπρίτνεϊ Σπίαρς έχει οριστεί για τις 4 Μαΐου, ωστόσο, λόγω του πλημμεληματικού χαρακτήρα της κατηγορίας, δεν είναι υποχρεωτική η φυσική της παρουσία, καθώς μπορεί να εκπροσωπηθεί από τον δικηγόρο της.
Υπενθυμίζεται ότι η σύλληψη σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου, όταν το όχημά της εντοπίστηκε να κινείται «με ακανόνιστο τρόπο και σε υψηλή ταχύτητα», σύμφωνα με την τροχαία της Καλιφόρνιας. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ενδείξεις μειωμένης ικανότητας οδήγησης και, έπειτα από σχετικούς ελέγχους, προχώρησαν στη σύλληψή της. Η τραγουδίστρια αφέθηκε ελεύθερη την επόμενη ημέρα.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Britney Spears Will Be Offered Probation for DUI, Avoid Jail Time If She Pleads Guilty to Reckless Driving Charge https://t.co/TFX9kMQ0gY— People (@people) April 30, 2026
