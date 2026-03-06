Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ερευνάται για ναρκωτικά μετά τη σύλληψη για επικίνδυνη οδήγηση, η ανακοίνωση της μάνατζερ της τραγουδίστριας
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ερευνάται για ναρκωτικά μετά τη σύλληψη για επικίνδυνη οδήγηση, η ανακοίνωση της μάνατζερ της τραγουδίστριας
Τοξικολογικές εξετάσεις και νέα στοιχεία εξετάζουν οι Αρχές μετά τη σύλληψη στην Καλιφόρνια
Οι Αρχές στην Καλιφόρνια συνεχίζουν την έρευνα γύρω από τη σύλληψη της Μπρίτνεϊ Σπίαρς για οδήγηση υπό την επήρεια, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο η τραγουδίστρια να είχε καταναλώσει συνδυασμό αλκοόλ και ουσιών πριν οδηγήσει στον αυτοκινητόδρομο.
Η 44χρονη ποπ σταρ συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης στην κομητεία Βεντούρα, αφού εντοπίστηκε να οδηγεί επικίνδυνα και με υψηλή ταχύτητα κοντά στην έξοδο Borchard Road στο Newbury Park. Σύμφωνα με τις Αρχές, το όχημά της, μια μαύρη BMW convertible μοντέλου 2026, κινούνταν με αστάθεια, αλλάζοντας συνεχώς λωρίδες κυκλοφορίας και φρενάροντας απότομα.
Η καταδίωξη φέρεται να ξεκίνησε περίπου στις 8.13 το βράδυ και κράτησε σχεδόν μία ώρα. Σε ηχητικό απόσπασμα από κλήση στο 911, που δημοσιοποιήθηκε, αστυνομικοί περιγράφουν σε πραγματικό χρόνο την πορεία του οχήματος. «Ένα μαύρο σεντάν φρενάρει απότομα, κάνει επικίνδυνους ελιγμούς και κινείται χωρίς πίσω φως», ακούγεται να λέει κάποιος, ενώ άλλος ζητά να κατευθυνθούν όλες οι διαθέσιμες μονάδες προς την περιοχή. Λίγο πριν τις 9.30 το βράδυ οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα, ενώ μέσω ασυρμάτου επιβεβαιώθηκε ότι «ο οδηγός έχει βγει από το όχημα» και ξεκίνησε ο έλεγχος της τραγουδίστριας.
Η Σπίαρς υποβλήθηκε σε τεστ νηφαλιότητας στο σημείο και οι αστυνομικοί ζήτησαν την παρουσία ειδικού αστυνομικού που αξιολογεί αν ένας οδηγός βρίσκεται υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με τις Αρχές, υπάρχει υποψία ότι οδηγούσε υπό την επήρεια συνδυασμού αλκοόλ και ναρκωτικών.
Πηγές που επικαλούνται αμερικανικά μέσα αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της σύλληψης οι αστυνομικοί εντόπισαν και άγνωστη ουσία μέσα στο αυτοκίνητό της. Η τραγουδίστρια μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε νοσοκομείο για αιμοληψία ώστε να διαπιστωθεί το επίπεδο αλκοόλ στο αίμα της, ενώ τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένονται.
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς οδηγήθηκε στη φυλακή της κομητείας Βεντούρα στις 3.02 τα ξημερώματα της Πέμπτης και αφέθηκε ελεύθερη στις 6.07 το πρωί, σύμφωνα με τα αρχεία της τοπικής αστυνομίας. Έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 4 Μαΐου.
Μετά το περιστατικό, εκπρόσωπος της ομάδας της τραγουδίστριας προχώρησε σε δήλωση, χαρακτηρίζοντας τη σύλληψη «ένα δυσάρεστο περιστατικό που είναι απολύτως αδικαιολόγητο».
«Αυτό ήταν ένα δυσάρεστο περιστατικό που είναι απολύτως αδικαιολόγητο», ανέφερε ο εκπρόσωπος. «Η Μπρίτνεϊ θα κάνει τα σωστά βήματα και θα συμμορφωθεί με τον νόμο και ελπίζουμε ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα για μια αλλαγή που έπρεπε να έχει συμβεί εδώ και καιρό στη ζωή της».
Η ίδια πηγή σημείωσε ότι η τραγουδίστρια αναμένεται να έχει τη στήριξη της οικογένειάς της το επόμενο διάστημα. «Ελπίζουμε να μπορέσει να λάβει τη βοήθεια και τη στήριξη που χρειάζεται σε αυτή τη δύσκολη περίοδο», αναφέρθηκε, ενώ προστέθηκε ότι τα παιδιά της, Σον Πρέστον και Τζέιντεν, που απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της Κέβιν Φέντερλαϊν, θα βρίσκονται κοντά της.
Φωτογραφίες άρθρου: IXOLA / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Η 44χρονη ποπ σταρ συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης στην κομητεία Βεντούρα, αφού εντοπίστηκε να οδηγεί επικίνδυνα και με υψηλή ταχύτητα κοντά στην έξοδο Borchard Road στο Newbury Park. Σύμφωνα με τις Αρχές, το όχημά της, μια μαύρη BMW convertible μοντέλου 2026, κινούνταν με αστάθεια, αλλάζοντας συνεχώς λωρίδες κυκλοφορίας και φρενάροντας απότομα.
Η καταδίωξη φέρεται να ξεκίνησε περίπου στις 8.13 το βράδυ και κράτησε σχεδόν μία ώρα. Σε ηχητικό απόσπασμα από κλήση στο 911, που δημοσιοποιήθηκε, αστυνομικοί περιγράφουν σε πραγματικό χρόνο την πορεία του οχήματος. «Ένα μαύρο σεντάν φρενάρει απότομα, κάνει επικίνδυνους ελιγμούς και κινείται χωρίς πίσω φως», ακούγεται να λέει κάποιος, ενώ άλλος ζητά να κατευθυνθούν όλες οι διαθέσιμες μονάδες προς την περιοχή. Λίγο πριν τις 9.30 το βράδυ οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα, ενώ μέσω ασυρμάτου επιβεβαιώθηκε ότι «ο οδηγός έχει βγει από το όχημα» και ξεκίνησε ο έλεγχος της τραγουδίστριας.
Britney Spears was driving erratically on the highway in a harrowing hour-long chase before being pulled over and arrested https://t.co/EQk6YwGgjE 🔗 pic.twitter.com/rwJmT6mDMT— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 5, 2026
Η Σπίαρς υποβλήθηκε σε τεστ νηφαλιότητας στο σημείο και οι αστυνομικοί ζήτησαν την παρουσία ειδικού αστυνομικού που αξιολογεί αν ένας οδηγός βρίσκεται υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών. Σύμφωνα με τις Αρχές, υπάρχει υποψία ότι οδηγούσε υπό την επήρεια συνδυασμού αλκοόλ και ναρκωτικών.
Πηγές που επικαλούνται αμερικανικά μέσα αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της σύλληψης οι αστυνομικοί εντόπισαν και άγνωστη ουσία μέσα στο αυτοκίνητό της. Η τραγουδίστρια μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε νοσοκομείο για αιμοληψία ώστε να διαπιστωθεί το επίπεδο αλκοόλ στο αίμα της, ενώ τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένονται.
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς οδηγήθηκε στη φυλακή της κομητείας Βεντούρα στις 3.02 τα ξημερώματα της Πέμπτης και αφέθηκε ελεύθερη στις 6.07 το πρωί, σύμφωνα με τα αρχεία της τοπικής αστυνομίας. Έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 4 Μαΐου.
Μετά το περιστατικό, εκπρόσωπος της ομάδας της τραγουδίστριας προχώρησε σε δήλωση, χαρακτηρίζοντας τη σύλληψη «ένα δυσάρεστο περιστατικό που είναι απολύτως αδικαιολόγητο».
«Αυτό ήταν ένα δυσάρεστο περιστατικό που είναι απολύτως αδικαιολόγητο», ανέφερε ο εκπρόσωπος. «Η Μπρίτνεϊ θα κάνει τα σωστά βήματα και θα συμμορφωθεί με τον νόμο και ελπίζουμε ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα για μια αλλαγή που έπρεπε να έχει συμβεί εδώ και καιρό στη ζωή της».
Η ίδια πηγή σημείωσε ότι η τραγουδίστρια αναμένεται να έχει τη στήριξη της οικογένειάς της το επόμενο διάστημα. «Ελπίζουμε να μπορέσει να λάβει τη βοήθεια και τη στήριξη που χρειάζεται σε αυτή τη δύσκολη περίοδο», αναφέρθηκε, ενώ προστέθηκε ότι τα παιδιά της, Σον Πρέστον και Τζέιντεν, που απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της Κέβιν Φέντερλαϊν, θα βρίσκονται κοντά της.
Φωτογραφίες άρθρου: IXOLA / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα