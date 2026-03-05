Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
Μετά τη σύλληψή της η ποπ σταρ αφέθηκε ελεύθερη
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης 4 Μαρτίου στην κομητεία Βεντούρα της Καλιφόρνια για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Την είδηση έκανε γνωστή το TMZ.
Μετά τη σύλληψή της, η ποπ σταρ αφέθηκε ελεύθερη, όπως προκύπτει από τα αρχεία κρατουμένων του γραφείου του σερίφη της κομητείας Βεντούρα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το περιστατικό με τις αρχές σημειώθηκε λίγο μετά από μια νομική νίκη της τραγουδίστριας. Δικαστήριο της χορήγησε μόνιμη περιοριστική εντολή εναντίον ενός άνδρα από τη Λουιζιάνα, ο οποίος εμφανίστηκε απροειδοποίητα στο σπίτι της στο Λος Άντζελες, αφού φέρεται να είχε κάνει αρκετές ανησυχητικές αναρτήσεις στα social media.
Σύμφωνα με τη δικαστική προσφυγή της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, ο 51χρονος την παρενοχλεί μέσω του διαδικτύου από το 2013. Μάλιστα, το 2025 είχε συλληφθεί και για παράνομη είσοδο στην κατοικία της.
🚨 EXCLUSIVE: Britney Spears has been arrested in California for a DUI.— TMZ (@TMZ) March 5, 2026
What we know: https://t.co/FPq1xXhVdp pic.twitter.com/d2lb6bb5dG
