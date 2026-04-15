Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Οι γιοι της έχουν επανέλθει πλήρως στη ζωή της, λέει άτομο από το περιβάλλον της
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Οι γιοι της έχουν επανέλθει πλήρως στη ζωή της, λέει άτομο από το περιβάλλον της
Είναι πολύ σημαντικό για εκείνη να είναι η καλύτερη μητέρα, αναφέρει η πηγή
Τη σχέση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς με τους δύο γιους της περιέγραψε άτομο που βρίσκεται κοντά της. Όπως ανέφερε, έχουν επανέλθει πλήρως στη ζωή της και εξακολουθούν να τη στηρίζουν, μετά την ένταξή της σε πρόγραμμα απεξάρτησης που ακολούθησε τη σύλληψή της. Από τη μεριά της, για την τραγουδίστρια είναι πολύ σημαντικό να είναι μία καλή μητέρα για τα παιδιά της.
Πηγή από το περιβάλλον της τραγουδίστριας ανέφερε στο Page Six ότι ο Σον Πρέστον και ο Τζέιντεν Τζέιμς στάθηκαν στο πλευρό της μητέρας τους μετά τη σύλληψή της τον περασμένο μήνα με κατηγορίες για οδήγηση υπό την επήρεια. «Τα τελευταία δύο χρόνια είχε πάρει την κατιούσα. Και τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, και τώρα που τα αγόρια έχουν επανέλθει πλήρως στη ζωή της, αυτό ήταν μια μεγάλη ευκαιρία», είπε η πηγή.
Όπως αναφέρεται, η Σπίαρς τα πηγαίνει «πάρα πολύ καλά» με τους γιους της και ήταν «υπέροχο» για εκείνη να επανασυνδεθεί μαζί τους τον τελευταίο χρόνο. «Ήταν πραγματικά υπέροχο για εκείνους να περνούν όλον αυτόν τον χρόνο με τη μητέρα τους. Η Μπρίτνεϊ αγαπάει και τους δύο εξίσου. Είναι όλος της ο κόσμος», είπε η ίδια πηγή, σημειώνοντας ότι το να περνά ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά της ήταν για εκείνη «απόλυτο δώρο» και «η μεγαλύτερη χαρά» της αυτή την περίοδο.
Παρότι, όπως επισημαίνεται, η ποπ σταρ «ήταν πάντα σε επαφή» με τα παιδιά της, το γεγονός ότι εκείνα ζουν στο Λος Άντζελες τούς επέτρεψε να έρθουν ακόμη πιο κοντά. «Είναι εδώ επειδή είναι γιοι της και θέλουν να είναι, και το μόνο που θέλουν είναι το καλύτερο για εκείνη. Το να πάει σε κέντρο αποκατάστασης ήταν 100% απόφαση της Μπρίτνεϊ», εξήγησε η πηγή. «Ειδικά τώρα, είναι σε πλήρη επαφή με τους γιους της και έχουν μια τόσο καλή σχέση. Είναι πολύ σημαντικό για εκείνη να είναι η καλύτερη μητέρα και κόρη και άνθρωπος που μπορεί να είναι», συνέχισε.
Παράλληλα, αναφέρεται ότι η τραγουδίστρια βρίσκει επίσης χρόνο να «επικεντρωθεί στον εαυτό της», τώρα που είναι μόνη στην προσωπική της ζωή και δεν εργάζεται πάνω σε άμεσα επαγγελματικά πρότζεκτ. «Όλη της η οικογένεια τη στηρίζει. Αυτή είναι η αναγέννησή της. Αυτή είναι η επανεκκίνησή της. Αυτό είναι κάτι που ήθελε εδώ και πάρα, πάρα πολύ καιρό», πρόσθεσε το άτομο που μίλησε στο Page Six.
«Δεν κάνει σχέδια. Είναι εξαιρετικά σημαντικό η Μπρίτνεϊ να μη βγει από την αποτοξίνωση και ξαφνικά να έχει όλα αυτά τα επαγγελματικά πράγματα που πρέπει να κάνει. Το πιο σημαντικό είναι να μπορέσει να έχει τον χώρο και τον χρόνο που χρειάζεται για να νιώσει και πάλι πλήρως ο εαυτός της», συμπλήρωσε.
Παρότι τα παιδιά της Σπίαρς ήταν ιδιαίτερα υποστηρικτικά σε όλη αυτή τη διαδικασία, δεν είναι ακόμη σαφές αν σκοπεύουν να επισκεφθούν τη μητέρα τους στο κέντρο αποκατάστασης. «Μόλις τώρα μπήκε, οπότε τώρα είναι μια διαδικασία κατά την οποία θα περάσει χρόνο με τους συμβούλους της και απλώς θα καταλάβει τι θα χρειαστεί για να νιώσει 100% καλύτερα. Ανεξάρτητα από την υπόθεση της οδήγησης υπό την επήρεια, σχεδίαζε ούτως ή άλλως να πάει τώρα σε κέντρο αποκατάστασης», εξήγησε η πηγή.
Φωτογραφία: Shutterstock
Πηγή από το περιβάλλον της τραγουδίστριας ανέφερε στο Page Six ότι ο Σον Πρέστον και ο Τζέιντεν Τζέιμς στάθηκαν στο πλευρό της μητέρας τους μετά τη σύλληψή της τον περασμένο μήνα με κατηγορίες για οδήγηση υπό την επήρεια. «Τα τελευταία δύο χρόνια είχε πάρει την κατιούσα. Και τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, και τώρα που τα αγόρια έχουν επανέλθει πλήρως στη ζωή της, αυτό ήταν μια μεγάλη ευκαιρία», είπε η πηγή.
Όπως αναφέρεται, η Σπίαρς τα πηγαίνει «πάρα πολύ καλά» με τους γιους της και ήταν «υπέροχο» για εκείνη να επανασυνδεθεί μαζί τους τον τελευταίο χρόνο. «Ήταν πραγματικά υπέροχο για εκείνους να περνούν όλον αυτόν τον χρόνο με τη μητέρα τους. Η Μπρίτνεϊ αγαπάει και τους δύο εξίσου. Είναι όλος της ο κόσμος», είπε η ίδια πηγή, σημειώνοντας ότι το να περνά ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά της ήταν για εκείνη «απόλυτο δώρο» και «η μεγαλύτερη χαρά» της αυτή την περίοδο.
Παρότι, όπως επισημαίνεται, η ποπ σταρ «ήταν πάντα σε επαφή» με τα παιδιά της, το γεγονός ότι εκείνα ζουν στο Λος Άντζελες τούς επέτρεψε να έρθουν ακόμη πιο κοντά. «Είναι εδώ επειδή είναι γιοι της και θέλουν να είναι, και το μόνο που θέλουν είναι το καλύτερο για εκείνη. Το να πάει σε κέντρο αποκατάστασης ήταν 100% απόφαση της Μπρίτνεϊ», εξήγησε η πηγή. «Ειδικά τώρα, είναι σε πλήρη επαφή με τους γιους της και έχουν μια τόσο καλή σχέση. Είναι πολύ σημαντικό για εκείνη να είναι η καλύτερη μητέρα και κόρη και άνθρωπος που μπορεί να είναι», συνέχισε.
How Britney Spears’ sons helped her come out of ‘spiral’ and enter rehab: ‘An absolute gift’ https://t.co/QubMFqd9OV pic.twitter.com/9y2AnRDjsN— Page Six (@PageSix) April 15, 2026
«Δεν κάνει σχέδια. Είναι εξαιρετικά σημαντικό η Μπρίτνεϊ να μη βγει από την αποτοξίνωση και ξαφνικά να έχει όλα αυτά τα επαγγελματικά πράγματα που πρέπει να κάνει. Το πιο σημαντικό είναι να μπορέσει να έχει τον χώρο και τον χρόνο που χρειάζεται για να νιώσει και πάλι πλήρως ο εαυτός της», συμπλήρωσε.
Παρότι τα παιδιά της Σπίαρς ήταν ιδιαίτερα υποστηρικτικά σε όλη αυτή τη διαδικασία, δεν είναι ακόμη σαφές αν σκοπεύουν να επισκεφθούν τη μητέρα τους στο κέντρο αποκατάστασης. «Μόλις τώρα μπήκε, οπότε τώρα είναι μια διαδικασία κατά την οποία θα περάσει χρόνο με τους συμβούλους της και απλώς θα καταλάβει τι θα χρειαστεί για να νιώσει 100% καλύτερα. Ανεξάρτητα από την υπόθεση της οδήγησης υπό την επήρεια, σχεδίαζε ούτως ή άλλως να πάει τώρα σε κέντρο αποκατάστασης», εξήγησε η πηγή.
Φωτογραφία: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα