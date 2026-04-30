Νικόλ Κίντμαν σε ASAP Rocky: Αν ανταλλάζαμε ζωές για μία μέρα θα φιλούσα τη γυναίκα σου
Νικόλ Κίντμαν σε ASAP Rocky: Αν ανταλλάζαμε ζωές για μία μέρα θα φιλούσα τη γυναίκα σου
Η ηθοποιός αποκάλυψε ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα έκανε εάν ζούσε ως σύζυγος της Ριάνα
Τη γυναίκα του ASAP Rocky, Ριάνα, δήλωσε πως θα φιλούσε η Νικόλ Κίντμαν εάν αντάλλαζε τη ζωή της με εκείνη του ράπερ.
Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε η βρετανική Vogue στο TikTok, η ηθοποιός και ο ράπερ έδωσαν κοινή συνέντευξη και ρωτήθηκαν ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα έκαναν εάν αντάλλασσαν ζωές για μία μέρα και ο ASAP Rocky απάντησε αρχικά: «Σίγουρα θα “έκλεβα” ό,τι έχει μέσα στην ντουλάπα της, γιατί ξέρω ότι έχει φοβερά πράγματα».
Η Κίντμαν, ωστόσο, έδωσε μία απάντησε που τον ξάφνιασε: «Ε, θα είχα την ευκαιρία να φιλήσω τη γυναίκα σου», είπε χαρακτηριστικά. Ο ράπερ έδειξε να ενθουσιάζεται με το χιούμορ της ηθοποιού και επισήμανε πως η απάντησή της ήταν «φωτιά» και πως τίποτα δεν μπορεί να την ξεπεράσει.
Η συνάντησή τους πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του fashion show Chanel Cruise 2027 στο Μπιαρίτζ της Γαλλίας. Η Κίντμαν εξέφρασε και τον ενθουσιασμό της για την πόλη, δηλώνοντας πως θα μπορούσε ακόμη και να μετακομίσει εκεί, εντυπωσιασμένη από την τοπική αγορά και τα προϊόντα.
Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε η βρετανική Vogue στο TikTok, η ηθοποιός και ο ράπερ έδωσαν κοινή συνέντευξη και ρωτήθηκαν ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα έκαναν εάν αντάλλασσαν ζωές για μία μέρα και ο ASAP Rocky απάντησε αρχικά: «Σίγουρα θα “έκλεβα” ό,τι έχει μέσα στην ντουλάπα της, γιατί ξέρω ότι έχει φοβερά πράγματα».
Η Κίντμαν, ωστόσο, έδωσε μία απάντησε που τον ξάφνιασε: «Ε, θα είχα την ευκαιρία να φιλήσω τη γυναίκα σου», είπε χαρακτηριστικά. Ο ράπερ έδειξε να ενθουσιάζεται με το χιούμορ της ηθοποιού και επισήμανε πως η απάντησή της ήταν «φωτιά» και πως τίποτα δεν μπορεί να την ξεπεράσει.
@britishvogue "I'd get to kiss your wife." #Rihanna mentioned! If #NicoleKidman swapped lives with #ASAPRocky ♬ original sound - British Vogue
Η συνάντησή τους πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του fashion show Chanel Cruise 2027 στο Μπιαρίτζ της Γαλλίας. Η Κίντμαν εξέφρασε και τον ενθουσιασμό της για την πόλη, δηλώνοντας πως θα μπορούσε ακόμη και να μετακομίσει εκεί, εντυπωσιασμένη από την τοπική αγορά και τα προϊόντα.
