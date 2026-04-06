Η Ριάνα και ο ASAP Rocky βρέθηκαν στο Παρίσι με την οικογένειά τους έναν μήνα μετά την ένοπλη επίθεση στο σπίτι τους
Στο Παρίσι με την οικογένειά τους βρέθηκαν η Ριάνα και ο ASAP Rocky, έναν μήνα μετά την ένοπλη επίθεση στο σπίτι τους.
Η τραγουδίστρια και ο ράπερ γευμάτισαν μαζί με μέλη της οικογένειάς τους σε εστιατόριο στο Παρίσι, το Σάββατο 4 Απριλίου, με τον φακό να τους απαθανατίζει να περπατούν στον δρόμο. Οι δύο καλλιτέχνες αποχώρησαν μαζί, αλλά χωρίς τα παιδιά τους από το οικογενειακό γεύμα. Η Ριάνα εθεάθη με μπορντώ σύνολο και κίτρινη τσάντα, ενώ ο ASAP Rocky με μαύρη καπαρντίνα και γυαλιά ηλίου.
Δείτε φωτογραφίες
Η εμφάνισή τους έρχεται περίπου έναν μήνα μετά από το περιστατικό στο σπίτι τους στο Μπέβερλι Χιλς, όταν μια γυναίκα άνοιξε πυρ εναντίον της οικίας τους. Η γυναίκα συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
Μέσω του δικηγόρου της, η γυναίκα δήλωσε αθώα στο ανώτατο δικαστήριο του Λος Άντζελες, παρά το γεγονός ότι φέρεται να πυροβόλησε περίπου 20 σφαίρες με όπλο στον εξωτερικό τοίχο του σπιτιού της τραγουδίστριας, την Κυριακή 8 Μαρτίου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα