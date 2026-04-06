Η Ριάνα και ο ASAP Rocky βρέθηκαν στο Παρίσι με την οικογένειά τους έναν μήνα μετά την ένοπλη επίθεση στο σπίτι τους
Στο Παρίσι με την οικογένειά τους βρέθηκαν η Ριάνα και ο ASAP Rocky, έναν μήνα μετά την ένοπλη επίθεση στο σπίτι τους.

Η τραγουδίστρια και ο ράπερ γευμάτισαν μαζί με μέλη της οικογένειάς τους σε εστιατόριο στο Παρίσι, το Σάββατο 4 Απριλίου, με τον φακό να τους απαθανατίζει να περπατούν στον δρόμο. Οι δύο καλλιτέχνες αποχώρησαν μαζί, αλλά χωρίς τα παιδιά τους από το οικογενειακό γεύμα. Η Ριάνα εθεάθη με μπορντώ σύνολο και κίτρινη τσάντα, ενώ ο ASAP Rocky  με μαύρη καπαρντίνα και γυαλιά ηλίου.

Η εμφάνισή τους έρχεται περίπου έναν μήνα μετά από το περιστατικό στο σπίτι τους στο Μπέβερλι Χιλς, όταν μια γυναίκα άνοιξε πυρ εναντίον της οικίας τους. Η γυναίκα συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Μέσω του δικηγόρου της, η γυναίκα δήλωσε αθώα στο ανώτατο δικαστήριο του Λος Άντζελες, παρά το γεγονός ότι φέρεται να πυροβόλησε περίπου 20 σφαίρες με όπλο στον εξωτερικό τοίχο του σπιτιού της τραγουδίστριας, την Κυριακή 8 Μαρτίου.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σχετικά Άρθρα

