Λίζα Κούντροου: Κανείς δεν νοιαζόταν για μένα στα «Φιλαράκια», με αποκαλούσαν απλώς «η έκτη φίλη»

«Τα Φιλαράκια» προβλήθηκαν για δέκα σεζόν, από το 1994 έως το 2004, και ακολουθούσε την καθημερινότητα έξι φίλων που ζούσαν στη Νέα Υόρκη. Στη σειρά συμμετείχαν επίσης οι Τζένιφερ Άνιστον, Κόρτνεϊ Κοξ, Ντέιβιντ Σουίμερ, Ματ ΛεΜπλάνκ και ο εκλιπών Μάθιου Πέρι. Η Κούντροου κέρδισε βραβείο Emmy Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά (Β’ Ρόλος) για την ερμηνεία της ως Φοίβη το 1998.

Απαρατήρητη θεωρεί η Λίζα Κούντροου πως περνούσε στα « Φιλαράκια ». Η ηθοποιός, η οποία πρόσφατα παρουσίασε την τρίτη και τελευταία σεζόν του The Comeback, δήλωσε ότι «κανείς δεν νοιαζόταν για μένα» όταν υποδυόταν τη Φοίβη Μπουφέ στη δημοφιλή σειρά.«Κανείς δεν νοιαζόταν για μένα. Υπήρχαν κάποια τμήματα της (εταιρείας εκπροσώπησής μου) που απλώς με αποκαλούσαν “την έκτη φίλη”», υποστήριξε σε συνέντευξή της στην The Independent. Στη συνέχεια, ανέφερε ότι «δεν υπήρχε κάποιο όραμα για εκείνη, ούτε προσδοκίες για το τι είδους καριέρα θα μπορούσε να είχε». «Ήταν απλώς, κάπως, “Πω πω, πόσο τυχερή είναι που βρέθηκε σε αυτή τη σειρά”», εξήγησε η Κούντροου.Ωστόσο, αυτή η ελευθερία της επέτρεψε να αναλάβει μια ποικιλία διαφορετικών ρόλων, μεταξύ των οποίων το Mother (1996), το Clockwatchers (1997) και το Analyze This (1999). Η τελευταία ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούσαν επίσης οι Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Μπίλι Κρίσταλ, αποτέλεσε ένα σημείο καμπής στην καριέρα της, όταν «οι ατζέντηδες και οι άνθρωποι της βιομηχανίας άρχισαν να στρέφονται προς το μέρος μου, θέλοντας να με εντάξουν σε ρομαντικές κομεντί και παρόμοια πρότζεκτ».Σε συνέντευξή της Μάρτιο στο Interview Magazine, η Κούντροου δήλωσε ότι ο χαρακτήρας της στο συγκεκριμένο σίριαλ «δεν ήταν χαζός», παρά την αντίληψη του κοινού. «Την εποχή εκείνη ήταν σαν, “Είναι τόσο χαζούλα. Πώς γίνεται να παίζεις μόνο χαζούλες;” Και εγώ σκεφτόμουν, “Είναι χαζούλα;” Για μένα, δεν ήταν», είχε πει.Σε άλλη συνέντευξη, το 2024 στο Today.com, η Λίζα Κούντροου εξήγησε ότι η πρώιμη επιτυχία της στα «Φιλαράκια» άνοιξε τον δρόμο για τα μετέπειτα έργα της. «Επειδή ήμουν στα ''Φιλαράκια'', μπόρεσα να δημιουργήσω τις δικές μου σειρές που δεν χρειαζόταν να είναι τόσο μεγάλες όσο εκείνα, ώστε να μπορώ να κάνω κάτι όπως το The Comeback ή το Web Therapy, και αυτό ήταν πραγματικά ικανοποιητικό», είχε δηλώσει τότε.Φωτογραφία: Shutterstock