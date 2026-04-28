Ένοχος δήλωσε ο 21χρονος που σχεδίαζε επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στην Αυστρία
Ένοχος δήλωσε ο βασικός κατηγορούμενος για το σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη το 2024, οδηγώντας τελικά στην ακύρωση των εμφανίσεών της.

Σύμφωνα με το TMZ, ο 21χρονος κατηγορούμενος, γνωστός ως Beran A. λόγω των αυστηρών κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων στην Αυστρία, στον οποίο είχε ασκηθεί δίωξη για τρομοκρατία, παραδέχθηκε ότι σχεδίαζε επίθεση στο Ernst Happel Stadium, όπου η διάσημη τραγουδίστρια επρόκειτο να δώσει τρεις συναυλίες τον Αύγουστο του 2024, στο πλαίσιο της περιοδείας The Eras Tour.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών, ενώ είχε αρχικά κατηγορηθεί για πολλαπλά τρομοκρατικά αδικήματα, μεταξύ των οποίων και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση.



Σύμφωνα με τις Αρχές, ο ίδιος φέρεται να σχεδίαζε επίθεση με στόχο δεκάδες χιλιάδες θαυμαστές, τόσο εντός όσο και εκτός του σταδίου, με σκοπό να προκαλέσει όσο το δυνατόν περισσότερα θύματα.

Στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα δύο άτομα, τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν ορκιστεί πίστη στο ISIS και σχεδίαζαν επιθέσεις και σε άλλες χώρες, όπως η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού το 2024. Ωστόσο, μόνο ο Beran A. κατηγορήθηκε συγκεκριμένα για το σχέδιο επίθεσης που συνδεόταν με τις συναυλίες της Σουίφτ.
