Κάμερον Ντίαζ: Χαίρομαι που έκανα ένα διάλειμμα από την υποκριτική και μπόρεσα να επικεντρωθώ στην οικογένειά μου
Παρόλα αυτά, εξακολουθώ να αγαπώ αυτό που κάνω, είπε η ηθοποιός αναφερόμενη στη δουλειά της
Στο διάλειμμα που είχε κάνει από την υποκριτική αναφέρθηκε η Κάμερον Ντίαζ, τονίζοντας ότι τη χαροποίησε το γεγονός ότι μπόρεσε να αφιερωθεί στην οικογένειά της. Την ίδια στιγμή όμως διευκρίνισε ότι αγαπάει πολύ τη δουλειά της.
Η 53χρονη ηθοποιός και ο σύζυγός της, Μπέντζι Μάντεν, έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά: μια κόρη, την έξι ετών Ράντιξ, και έναν γιο, τον δίχρονο Κάρντιναλ. Η Κάμερον, η οποία επέστρεψε στην υποκριτική πέρυσι έπειτα από αποχή μιας δεκαετίας, πρωταγωνιστεί στο πλευρό του Κιάνου Ριβς στη νέα ταινία της Apple TV, Outcome.
Όπως είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο OK! Magazine: «Το να μπορώ ακόμη να κάνω αυτό το πράγμα σε τόσο υψηλό επίπεδο, με ανθρώπους όπως ο Κιάνου Ριβς, είναι συναρπαστικό για μένα. Χαίρομαι που έκανα ένα διάλειμμα και μπόρεσα να επικεντρωθώ στην οικογένεια και σε ένα κομμάτι της ζωής μου που σημαίνει τόσα πολλά για μένα, αλλά εξακολουθώ να αγαπώ αυτό που κάνω. Είναι η καλύτερη δουλειά στον κόσμο».
Η Κάμερον Ντίαζ εξομολογήθηκε ότι η μητρότητα είναι το καλύτερο κομμάτι της ζωής της, ενώ μιλώντας για το γεγονός ότι έγινε μητέρα στα 47 της, σημείωσε: «Απλώς προσπαθώ να μείνω ζωντανή, όπως κάθε άλλη μητέρα».
Φωτογραφία: Shutterstock
'I'm glad I took a break to focus on my family': Cameron Diaz reflects on her acting hiatus and having her first child aged 47 as she says 'I'm just trying to stay alive' https://t.co/X3fFMY6ytv— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 27, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
