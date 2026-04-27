O Ίντρις Έλμπα και η σύζυγός του συμπλήρωσαν 7 χρόνια παντρεμένοι: Ένας μαγικός γάμος, γράφει ο ηθοποιός
Ο ηθοποιός έκανε μία ανάρτηση για την επέτειο του γάμου τους
Επτά χρόνια παντρεμένοι συμπλήρωσαν ο Ίντρις Έλμπα και η σύζυγός του, Σαμπρίνα. Ο ηθοποιός προχώρησε σε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την επέτειο του γάμου τους, δηλώνοντας πως είναι μαγικός.
Ο Έλμπα δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες του ζευγαριού και εξέφρασε δημόσια την αγάπη του στη γυναίκα του, στέλνοντας παράλληλα τις ευχές τους για την επέτειό τους. «Το επτά είναι ο μαγικός αριθμός. Είμαστε ήδη επτά χρόνια μέσα σε έναν μαγικό γάμο. Σ’ αγαπώ, είσαι η γυναίκα μου. Χαρούμενη επέτειο».
Ο Ίντρις και η Σαμπρίνα Έλμπα γνωρίστηκαν σε ένα πάρτι στο Βανκούβερ το 2017, ενώ ο ηθοποιός πραγματοποιούσε γυρίσματα εκεί για μία ταινία. «Βγήκα τη μοναδική μου ημέρα ρεπό, αληθινή ιστορία, ήταν Κυριακή βράδυ, πήγα σε αυτό το πάρτι και εκεί ήταν εκείνη», είχε περιγράψει στο The View το 2019. «Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία», είχε δηλώσει.
Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2018. Ο Έλμπα έκανε πρόταση γάμου στη Σαμπρίνα στη σκηνή του Rio Cinema στο Λονδίνο, κατά τη διάρκεια preview του σκηνοθετικού του ντεμπούτου, της ταινίας «Yardie». «Ήταν λίγο αυθόρμητο, για να είμαι ειλικρινής», είχε πει στο PEOPLE λίγους μήνες αργότερα. «Ήμουν σε μια προβολή για το καστ και το συνεργείο και ανάμεσα σε ανθρώπους που αγαπούσα. Είχαμε δουλέψει όλοι τόσο σκληρά για αυτό το πρότζεκτ, οπότε είπα: “Θα το κάνω τώρα, εδώ, σήμερα”». Οι δυο τους παντρεύτηκαν τον Απρίλιο του 2019 στο Μαρακές.
Φωτογραφία: Shutterstock
