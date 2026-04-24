Έγκυος στο πρώτο της παιδί η Ελίζαμπεθ Ελέτσι: «Μέσα μου μεγαλώνει ένα μικρό θαύμα», γράφει 

Η πρώην παίκτρια του Survivor δήλωσε επίσης ανυπόμονη για τον ερχομό του μωρού της. «Προσευχηθήκαμε, ελπίσαμε και τώρα ευλογηθήκαμε. Από τη στιγμή που μάθαμε τα νέα, ο κόσμος μας έγινε πιο φωτεινός ,οι μέρες μας γέμισαν όνειρα και οι καρδιές μας ξεχείλισαν από συναισθήματα που δεν περιγράφονται με λόγια. Ανυπομονούμε για κάθε μικρή στιγμή για κάθε κλωτσιά, για κάθε αγκαλιά, για το πρώτο βλέμμα», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, η Ελίζαμπεθ Ελέτσι ανέφερε: «Σε λίγους μήνες, θα κρατάμε στην αγκαλιά μας το πιο πολύτιμο δώρο της ζωής μας το μωράκι μας, που ήδη αγαπάμε περισσότερο απ’ όσο φανταζόμασταν ότι μπορούμε να αγαπήσουμε. Νιώθουμε απέραντη ευγνωμοσύνη για αυτό το θαύμα που μας διάλεξε και υποσχόμαστε να του δώσουμε όλη την αγάπη του κόσμου. Η ζωή μας αλλάζει και αυτή είναι η πιο όμορφη αλλαγή που θα μπορούσαμε ποτέ να ζητήσουμε. Σε περιμένουμε μικρό μας πλασματάκι».