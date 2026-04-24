Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Bad Bunny είναι στην κορυφή της λίστας καλλιτεχνών με τα περισσότερα streams στο Spotify

Η λίστα είναι μια ειδική επετειακή κατάταξη που δημοσίευσε το Spotify για να γιορτάσει τα σχεδόν 20 χρόνια λειτουργίας της πλατφόρμας

Ιωάννα Μαρίνου
Στην  κορυφή της λίστας καλλιτεχνών με τα περισσότερα streams στο Spotify, από την έναρξη της πλατφόρμας πριν από περίπου 20 χρόνια, βρίσκονται η Τέιλορ Σουίφτ και ο Bad Bunny.

Σύμφωνα με τη λίστα Spotify At 20: The Most Streamed Music, Podcasts, and Audiobooks Of All Time, η Τέιλορ Σουίφτ είναι στην κορυφή, σε μια χρονιά που σημαδεύτηκε από την κυκλοφορία του 12ου άλμπουμ της, «The Life Of A Showgirl». Το άλμπουμ έφτασε στην κορυφή των βρετανικών charts και αναδείχτηκε ως το άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως για το 2025 από τη Διεθνή Ομοσπονδία Φωνογραφικής Βιομηχανίας.

Αντίστοιχα, ο Bad Bunny βρέθηκε στην κορυφή της λίστας με τα πιο πολυακουσμένα άλμπουμ όλων των εποχών, χάρη στο «Un Verano Sin Ti» (2022). Ο Πορτορικανός ράπερ σημείωσε ακόμη μία ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά με το έκτο του άλμπουμ, «Debí Tirar Más Fotos», επιβεβαιώνοντας τη διεθνή του άνοδο.

Παράλληλα, κατέγραψε ιστορική στιγμή στα βραβεία Grammy, καθώς έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που κέρδισε το βραβείο για άλμπουμ της χρονιάς με δίσκο εξ ολοκλήρου στα ισπανικά, ακολουθώντας στη συνέχεια και η εμφάνισή του στο ημίχρονο του Super Bowl.
