Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Bad Bunny είναι στην κορυφή της λίστας καλλιτεχνών με τα περισσότερα streams στο Spotify

κορυφή της λίστας καλλιτεχνών με τα περισσότερα streams στο Spotify , από την έναρξη της πλατφόρμας πριν από περίπου 20 χρόνια, βρίσκονται η Τέιλορ Σουίφτ και ο Bad Bunny

ΣτηνΣύμφωνα με τη λίστα Spotify At 20: The Most Streamed Music, Podcasts, and Audiobooks Of All Time, η Τέιλορ Σουίφτ είναι στην κορυφή, σε μια χρονιά που σημαδεύτηκε από την κυκλοφορία του 12ου άλμπουμ της, «The Life Of A Showgirl». Το άλμπουμ έφτασε στην κορυφή των βρετανικών charts και αναδείχτηκε ως το άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως για το 2025 από τη Διεθνή Ομοσπονδία Φωνογραφικής Βιομηχανίας.Αντίστοιχα, ο Bad Bunny βρέθηκε στην κορυφή της λίστας με τα πιο πολυακουσμένα άλμπουμ όλων των εποχών, χάρη στο «Un Verano Sin Ti» (2022). Ο Πορτορικανός ράπερ σημείωσε ακόμη μία ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά με το έκτο του άλμπουμ, «Debí Tirar Más Fotos», επιβεβαιώνοντας τη διεθνή του άνοδο.Παράλληλα, κατέγραψε ιστορική στιγμή στα βραβεία Grammy, καθώς έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που κέρδισε το βραβείο για άλμπουμ της χρονιάς με δίσκο εξ ολοκλήρου στα ισπανικά, ακολουθώντας στη συνέχεια και η εμφάνισή του στο ημίχρονο του Super Bowl.