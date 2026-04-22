Το ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα της Vodafone συνδυάζει την προστασία με τη συνδεσιμότητα δημιουργώντας ένα περιβάλλον που υποστηρίζει ουσιαστικά παιδιά και γονείς.
Αντιδράσεις στα social media με το «Ινσαλάχ» της Αν Χάθαγουεϊ: Δεν περίμενα να το πει αυτό
Η χρήση της αραβικής φράσης σε συνέντευξη της ηθοποιού προκάλεσε συζήτηση στα social media
Η ηθοποιός χρησιμοποίησε τη φράση, που στα αραβικά σημαίνει «αν το θέλει ο Θεός», αναφερόμενη στην επιθυμία της για μια μακρά και υγιή ζωή, λέγοντας: «Θέλω να έχω μια μακρά και υγιή ζωή, ινσαλάχ. Αυτό ελπίζω».
The famous American actress Anne Hathaway is causing a big stir after saying the phrase "Insha'Allah" in Arabic during her talk about her future, and she said:— JM News Network (@JMNewsNetwork_) April 21, 2026
‘I want to live a long and healthy life, Insha'Allah.’ pic.twitter.com/V3vT8TrvAF
Πιο συγκεκριμένα, κάποιοι εξέφρασαν απορία για τη χρήση της συγκεκριμένης φράσης, επισημαίνοντας το πολιτισμικό της υπόβαθρο. Ενδεικτικά σχόλια ανέφεραν: «Ινσαλάχ;», ενώ άλλοι έγραψαν «δεν περίμενα να το πει αυτό» και «αναρωτιέμαι πώς το χρησιμοποιεί χωρίς να είναι μουσουλμάνα».
Από την άλλη πλευρά, το σχόλιο της Χάθαγουεϊ συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό θετικών σχολίων, κυρίως από πρόσωπα που είδαν στη χρήση της φράσης ως μια ένδειξη αποδοχής και εξοικείωσης με διαφορετικά πολιτισμικά στοιχεία. Πολλοί επεσήμαναν ότι η ηθοποιός χρησιμοποίησε τον όρο σωστά και με φυσικότητα, ενώ άλλοι εξέφρασαν ικανοποίηση για την παρουσία τέτοιων εκφράσεων στον δημόσιο λόγο. Χαρακτηριστικά σχόλια ανέφεραν ότι η χρήση του «Ινσαλάχ» από την ηθοποιό ήταν «φυσική» και «σημαντική».
Who taught Anne Hathaway to say insha'Allah?!— 🐠✨منى✨ (@MounA_Tyria) April 21, 2026
Their MO seems to be anything that— Patrick Grimley (@PatrickGri7919) April 21, 2026
promotes Arab culture(s) including the
language or religion is to be demonised.
Hopefully Anne Hathaway will learn to
pronounce Insha'Allah in Arabic soon.😐
🚨Say what?— Don Keith (@RealDonKeith) April 21, 2026
Anne Hathaway to People Magazine: “I want to live a long, healthy life… Inshallah.”
Inshallah expresses the idea that nothing happens without God’s will.
It’s commonly used by Muslims pic.twitter.com/BHbIsq2A32
Honestly, I so felt this, Anne Hathaway. No word works quite like inshallah when it comes to future hopes and fears. pic.twitter.com/1ON1FE2wVJ— Sabahat Zakariya (@sabizak) April 20, 2026
Explain this to me:— Ncole ✡︎ (@ncole_r) April 21, 2026
If Hollywood is being trolled by the JOOS, how come Anne Hathaway “casually” says Inshallah? pic.twitter.com/EKje32AW7h
Anne Hathaway saying inshallah is killing me— clare (@moethelawn76) April 22, 2026
Anne Hathaway just saying ‘InshaAllah’ randomly during her people magazine interview caught me off guard 😂😂 and she used it and pronounced correctly too like she’s probably said it a billion times pic.twitter.com/VBZykMrjrZ— 🇵🇸 🇸🇩 (@ltsfayee) April 21, 2026
Ann Hathaway saying “Inshallah” goes viral, and the meltdown from some Islamophobic corners says more about them than her.— Dr Ahmad Rehan Khan (@AhmadRehanKhan) April 21, 2026
It literally means “God willing”, a common phrase across cultures. Relax. pic.twitter.com/ablCJMzH3d
