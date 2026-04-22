Αντιδράσεις στα social media με το «Ινσαλάχ» της Αν Χάθαγουεϊ: Δεν περίμενα να το πει αυτό
Η χρήση της αραβικής φράσης σε συνέντευξη της ηθοποιού προκάλεσε συζήτηση στα social media

Ποικίλες αντιδράσεις προκάλεσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Αν Χάθαγουεϊ μετά τη χρήση της φράσης «Ινσαλάχ» σε συνέντευξή της στο περιοδικό People, με το σχετικό απόσπασμα να γίνεται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ηθοποιός χρησιμοποίησε τη φράση, που στα αραβικά σημαίνει «αν το θέλει ο Θεός», αναφερόμενη στην επιθυμία της για μια μακρά και υγιή ζωή, λέγοντας: «Θέλω να έχω μια μακρά και υγιή ζωή, ινσαλάχ. Αυτό ελπίζω».

Η τοποθέτηση της Χάθαγουεϊ εξέπληξε ορισμένους θετικά και άλλους αρνητικά.  Στα social media δεν έλειψαν και πιο συγκρατημένα ή επικριτικά σχόλια. Ορισμένοι τόνισαν ότι η χρήση λέξεων από διαφορετικές γλώσσες και πολιτισμούς από δημόσια πρόσωπα μπορεί να γίνεται με επιφανειακό τρόπο, επισημαίνοντας την ανάγκη για ουσιαστική κατανόηση του πολιτισμικού τους πλαισίου.

Πιο συγκεκριμένα, κάποιοι εξέφρασαν απορία για τη χρήση της συγκεκριμένης φράσης, επισημαίνοντας το πολιτισμικό της υπόβαθρο. Ενδεικτικά σχόλια ανέφεραν: «Ινσαλάχ;», ενώ άλλοι έγραψαν «δεν περίμενα να το πει αυτό» και «αναρωτιέμαι πώς το χρησιμοποιεί χωρίς να είναι μουσουλμάνα».

Από την άλλη πλευρά, το σχόλιο της Χάθαγουεϊ συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό θετικών σχολίων, κυρίως από πρόσωπα που είδαν στη χρήση της φράσης ως μια ένδειξη αποδοχής και εξοικείωσης με διαφορετικά πολιτισμικά στοιχεία. Πολλοί επεσήμαναν ότι η ηθοποιός χρησιμοποίησε τον όρο σωστά και με φυσικότητα, ενώ άλλοι εξέφρασαν ικανοποίηση για την παρουσία τέτοιων εκφράσεων στον δημόσιο λόγο. Χαρακτηριστικά σχόλια ανέφεραν ότι η χρήση του «Ινσαλάχ» από την ηθοποιό ήταν «φυσική» και «σημαντική».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
