Η στιγμή που η Νικόλ Κίντμαν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από γυρίσματα για το «Margo’s Got Money Troubles»
Η στιγμή που η Νικόλ Κίντμαν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από γυρίσματα για το «Margo’s Got Money Troubles»
Όπως αποκάλυψε ο συνάδελφός της Νικ Όφερμαν «έκανε τα πάντα για να μην χαθεί ούτε λεπτό από το πρόγραμμα»
Για τη στιγμή που η Νικόλ Κίντμαν χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο μετά από απαιτητικά γυρίσματα μίλησε ο συνάδελφός της Νικ Όφερμαν.
Η 58χρονη ηθοποιός συμμετέχει στη σειρά «Margo’s Got Money Troubles» και σύμφωνα με όσα δήλωσε ο τελευταίος στο People, η παραγωγή κινδύνεψε να «τιναχτεί στον αέρα» όταν έγινε γνωστό ότι η Κίντμαν είχε προσβληθεί από γρίπη και ίσως να μην κατάφερνε να εμφανιστεί στα γυρίσματα μιας μεγάλης σκηνής με εκατοντάδες κομπάρσους.
Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, η ηθοποιός εμφανίστηκε στο πλατό «χλωμή και εμφανώς καταβεβλημένη», αλλά αποφασισμένη να ολοκληρώσει τις σκηνές της, όπως εξήγησε ο ίδιος. «Έκανε τα πάντα, σαν πραγματική σούπερ ηρωίδα, για να μην χαθεί ούτε λεπτό από το πρόγραμμα», ανέφερε ο Όφερμαν, επισημαίνοντας πως την θαυμάζει για την αφοσίωσή της.
Μετά το τέλος των γυρισμάτων, η Νικόλ Κίντμαν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου της χορηγήθηκε ενδοφλέβια αγωγή, προκειμένου να αναρρώσει και στην πορεία όλα κύλησαν ομαλά για την ίδια αλλά και για τη σειρά.
Στο «Margo’s Got Money Troubles», η ηθοποιός υποδύεται τη Λέις, μια πρώην επαγγελματία παλαιστή που γίνεται δικηγόρος.
Η 58χρονη ηθοποιός συμμετέχει στη σειρά «Margo’s Got Money Troubles» και σύμφωνα με όσα δήλωσε ο τελευταίος στο People, η παραγωγή κινδύνεψε να «τιναχτεί στον αέρα» όταν έγινε γνωστό ότι η Κίντμαν είχε προσβληθεί από γρίπη και ίσως να μην κατάφερνε να εμφανιστεί στα γυρίσματα μιας μεγάλης σκηνής με εκατοντάδες κομπάρσους.
Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, η ηθοποιός εμφανίστηκε στο πλατό «χλωμή και εμφανώς καταβεβλημένη», αλλά αποφασισμένη να ολοκληρώσει τις σκηνές της, όπως εξήγησε ο ίδιος. «Έκανε τα πάντα, σαν πραγματική σούπερ ηρωίδα, για να μην χαθεί ούτε λεπτό από το πρόγραμμα», ανέφερε ο Όφερμαν, επισημαίνοντας πως την θαυμάζει για την αφοσίωσή της.
Nicole Kidman's co-star recalls 'astonishing' moment actress was taken to HOSPITAL after filming scenes for new show https://t.co/WZTGv4CVrh— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 23, 2026
Μετά το τέλος των γυρισμάτων, η Νικόλ Κίντμαν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου της χορηγήθηκε ενδοφλέβια αγωγή, προκειμένου να αναρρώσει και στην πορεία όλα κύλησαν ομαλά για την ίδια αλλά και για τη σειρά.
Στο «Margo’s Got Money Troubles», η ηθοποιός υποδύεται τη Λέις, μια πρώην επαγγελματία παλαιστή που γίνεται δικηγόρος.
