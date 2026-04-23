Η στιγμή που η Νικόλ Κίντμαν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από γυρίσματα για το «Margo’s Got Money Troubles»
GALA
Όπως αποκάλυψε ο συνάδελφός της Νικ Όφερμαν «έκανε τα πάντα για να μην χαθεί ούτε λεπτό από το πρόγραμμα»

Για τη στιγμή που η Νικόλ Κίντμαν χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο μετά από απαιτητικά γυρίσματα μίλησε ο συνάδελφός της Νικ Όφερμαν.

Η 58χρονη ηθοποιός συμμετέχει στη σειρά «Margo’s Got Money Troubles» και  σύμφωνα με όσα δήλωσε ο τελευταίος στο People, η παραγωγή κινδύνεψε να «τιναχτεί στον αέρα» όταν έγινε γνωστό ότι η Κίντμαν είχε προσβληθεί από γρίπη και ίσως να μην κατάφερνε να εμφανιστεί στα γυρίσματα μιας μεγάλης σκηνής με εκατοντάδες κομπάρσους.

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, η ηθοποιός εμφανίστηκε στο πλατό «χλωμή και εμφανώς καταβεβλημένη», αλλά αποφασισμένη να ολοκληρώσει τις σκηνές της, όπως εξήγησε ο ίδιος. «Έκανε τα πάντα, σαν πραγματική σούπερ ηρωίδα, για να μην χαθεί ούτε λεπτό από το πρόγραμμα», ανέφερε ο Όφερμαν, επισημαίνοντας πως την θαυμάζει για την αφοσίωσή της.


Μετά το τέλος των γυρισμάτων, η Νικόλ Κίντμαν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου της χορηγήθηκε ενδοφλέβια αγωγή, προκειμένου να αναρρώσει και στην πορεία όλα κύλησαν ομαλά για την ίδια αλλά και για τη σειρά.

Στο «Margo’s Got Money Troubles», η ηθοποιός υποδύεται τη Λέις, μια πρώην επαγγελματία παλαιστή που γίνεται δικηγόρος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης