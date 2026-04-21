Η Νικόλ Κίντμαν και η Σάντρα Μπούλοκ επιστρέφουν ως αδερφές Όουενς για το σίκουελ της ταινίας «Practical Magic»
Οι ζωές των δύο ηρωίδων ανατρέπονται, όταν ένας μυστηριώδης άντρας τις παρασύρει σε μια επικίνδυνη αποστολή - Δείτε το τρέιλερ

Η Νικόλ Κίντμαν και η Σάντρα Μπούλοκ επιστρέφουν ως αδερφές Όουενς για το σίκουελ της ταινίας «Practical Magic», με τη Warner Bros. να δίνει το πρώτο τρέιλερ στη δημοσιότητα.

Η αρχική ταινία, μια ιδιόρρυθμη μείξη ρομαντισμού, δράματος και μαγείας, απέφερε περισσότερα από 47 εκατομμύρια δολάρια στο εγχώριο box office. Οι αδελφές Όουενς, μεγαλωμένες από τις εκκεντρικές θείες τους σε μια μικρή πόλη, αντιμετώπιζαν προκαταλήψεις, οικογενειακές κατάρες και απογοητεύσεις στον έρωτα.

Στο νέο φιλμ η Σάλι έχει πλέον μεγαλώσει τις κόρες της, ενώ η Τζίλιαν φαίνεται να απολαμβάνει μία ήσυχη καθημερινότητα με συντροφιά μια μαύρη γάτα. Οι ζωές τους όμως ανατρέπονται, όταν ένας μυστηριώδης άντρας παρασύρει τις δύο αδελφές μακριά από τη γραφική τους πόλη για μια επικίνδυνη αποστολή.

Δείτε το τρέιλερ

Practical Magic 2 | Official Teaser Trailer

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Τζόι Κινγκ, Μέισι Γουίλιαμς, Σόλο Μαριντουένια, Σόλι ΜακΛέοντ και Λι Πέις. Οι Στόκαρντ Τσάνινγκ και Νταϊάν Γουίστ επιστρέφουν στους ρόλους των θείων Φράνσιs και Τζετ Όουενς όπως και στην αρχική ταινία.

Η σκηνοθεσία φέρει την υπογραφή της Σούζαν Μπίερ, ενώ το σενάριο, βασισμένο στο μυθιστόρημα «The Book of Magic» της Αλις Χόφμαν, υπογράφουν ο Ακίβα Γκόλντσμαν και η Τζόρτζια Πρίτσετ. Στην παραγωγή συμμτέχουν οι δύο πρωταγωνίστριες μαζί με την Ντενίζ Ντι Νόβι.

Το «Practical Magic 2» αναμένεται να κυκλογορήσει στις αίθουσες τον Σεπτέμβριο.

Best of Network

Δείτε Επίσης