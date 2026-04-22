Η Μπλέικ Λάιβλι δήλωσε ότι έχασε 64 εκατομμύρια δολάρια εξαιτίας της δικαστικής της διαμάχης με τον Τζάστιν Μπαλντόνι
Η ηθοποιός υποστήριξε ότι η υπόθεση που αφορά στον συμπρωταγωνιστή της της κόστισε σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες
64 εκατομμύρια δολάρια δήλωσε πως έχασε η Μπλέικ Λάιβλι εξαιτίας της δικαστικής της διαμάχης με τον Τζάστιν Μπαλντόνι.
Οι δύο πρώην συνεργάτες ήρθαν σε ρήξη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας It Ends With Us, με τη Λάιβλι να κατηγορεί τον Μπαλντόνι για σεξουαλική παρενόχληση και για δημιουργία τοξικού εργασιακού περιβάλλοντος. Σε υπόμνημα που κατέθεσε στο δικαστήριο, η πλευρά της ηθοποιού υποστηρίζει ότι οι οικονομικές απώλειες προέκυψαν ως αποτέλεσμα μιας συντονισμένης «εκστρατείας δυσφήμισης», την οποία φέρεται να οργάνωσε ο Μπαλντόνι, προκειμένου να αποδυναμώσει τις καταγγελίες εις βάρος του.
Σύμφωνα με την Daily Mail, η φερόμενη αυτή εκστρατεία περιλάμβανε χαρακτηρισμούς εναντίον της όπως «ακατάλληλη», «bully» και «κακό κορίτσι», οι οποίοι φέρεται να συγκέντρωσαν περισσότερες από 176 εκατομμύρια διαδικτυακές προβολές, μεταφραζόμενες –κατά τους ισχυρισμούς της πλευράς Λάιβλι– σε απώλειες έως και 40,5 εκατ. δολαρίων. Επιπλέον, στο έγγραφο γίνεται λόγος για «αντίποινα» μέσω δηλώσεων του δικηγόρου του Μπαλντόνι, Μπράϊαν Φρίντμαν, τα οποία εκτιμάται ότι προκάλεσαν επιπλέον οικονομική ζημία άνω των 24 εκατομμυρίων δολαρίων, με την ηθοποιό να χάνει σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες.
Πριν από μερικές ημέρες, στις 2 Απριλίου συγκεκριμένα, ο δικαστής της υπόθεσης απέρριψε τις 10 από τις 13 κατηγορίες που είχε καταθέσει η Λάιβλι εναντίον του ηθοποιού και σκηνοθέτη, κρίνοντας ότι δεν προέκυπταν επαρκή στοιχεία για σεξουαλική παρενόχληση. Ωστόσο, σημείωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις πως υπήρξε προσπάθεια βλάβης της φήμης και της καριέρας της.
Παρά τη διαφωνία των δύο πλευρών σχετικά με το αν η αρνητική δημοσιότητα ήταν οργανική ή αποτέλεσμα στοχευμένης εκστρατείας, η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί σε δίκη ενώπιον ενόρκων στις 18 Μαΐου, καθώς μέχρι στιγμής οι δύο ηθοποιοί δεν έχουν καταφέρει να καταλήξουν σε εξωδικαστική συμφωνία.
Ahead of Blake Lively and Justin Baldoni's May 18 trial, the "It Ends With Us" star said that she is owed $64 million in reputational harm damages after claims made by her costar and his associates. https://t.co/rPZBMyOAct pic.twitter.com/0buHiR2mX9— E! News (@enews) April 22, 2026
