Νταϊάν Κίτον: Σε δημοπρασία ρούχα, σενάρια και προσωπικά αντικείμενά της
Τον Ιούνιο έχουν προγραμματιστεί τέσσερις δημοπρασίες σε Νέα Υόρκη και Λος Άντζελες
Σε δημοπρασία θα τεθούν ρούχα, σενάρια και προσωπικά αντικείμενα της Νταϊάν Κίτον έξι μήνες μετά τον θάνατό της.
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις 11 Οκτωβρίου, σε ηλικία 79 ετών από πνευμονία. Τον Ιούνιο έχουν προγραμματιστεί τέσσερις δημοπρασίες σε Νέα Υόρκη και Λος Άντζελες, μέσα από τις οποίες οι θαυμαστές της θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν μεταξύ άλλων ρούχα του οίκου Ralph Lauren που φόρεσε η ίδια, αλλά και το πρωτότυπο σενάριο της ταινίας «Annie Hall» του 1977.
Παράλληλα, ο οίκος Bonhams παρουσιάζει τη συλλογή με τίτλο «Diane Keaton: The Architecture of an Icon», η οποία περιγράφεται ως μια επιλογή έργων τέχνης, αντικειμένων εσωτερικής διακόσμησης, εμβληματικών ενδυμάτων, προσωπικών αντικειμένων και άλλων δημιουργικών σταθμών της πορείας της ως ηθοποιού, σκηνοθέτιδας και συγγραφέως.
Αναφερόμενη στην προσωπικότητα και τη δημιουργική της διαδρομή, η αδερφή της, Ντόρι Χολ, σημείωσε: «Το να μιλάς για εκείνη είναι σαν να μιλάς για το ένστικτο, μια αλάνθαστη οπτική και δημιουργική διαίσθηση που την καθοδήγησε σε δεκαετίες καλλιτεχνικής αναζήτησης».
Πέρα από τους εμβληματικούς της ρόλους στον κινηματογράφο, όπως στην τριλογία του «Νονού» αλλά και στις ταινίες «Reds», «Marvin's Room» και «Something's Gotta Give», η Κίτον ξεχώρισε και ως πολυδιάστατη δημιουργός, καθώς ασχολήθηκε με τον σχεδιασμό ρούχων και ειδών σπιτιού, αλλά και με την ανακαίνιση και μεταπώληση ακινήτων, σύμφωνα με τον Guardian.
Diane Keaton’s Rare Collection of Art and Movie Memorabilia to Be Auctioned Off 8 Months After Her Death https://t.co/Pk9tQzGMmV— People (@people) April 21, 2026
