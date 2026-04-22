Άνταμ Λεβίν: Φιλιά και αγκαλιές με τη σύζυγό του στο κόκκινο χαλί, δείτε βίντεο
Το ζευγάρι έδωσε το «παρών» στην τελετή των Breakthrough Prize 2026 στο Λος Άντζελες
Τρυφερές στιγμές ανάμεσα στον Άνταμ Λεβίν και τη σύζυγό του, Μπεχάτι Πρίνσλοου στο κόκκινο χαλί, κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός.
Το ζευγάρι έδωσε το «παρών» στην 12η τελετή απονομής των Breakthrough Prize 2026 στο Λος Άντζελες, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Απριλίου. Ο τραγουδιστής των Maroon 5 επέλεξε ένα κλασικό μαύρο κοστούμι με γαλάζιο πουκάμισο, ενώ το μοντέλο εμφανίστηκε με σατέν γκρι δημιουργία του οίκου Plein Sud. Οι δύο τους φωτογραφήθηκαν χαμογελαστοί, με τον Λεβίν να φιλάει τη σύζυγό του, κρατώντας την από τη μέση, όσο τα φλας ήταν στραμμένα πάνω τους.
Το ζευγάρι είναι παντρεμένο από το 2014 και έχει αποκτήσει μαζί τρία παιδιά. Ο Άνταμ Λεβίν έχει αναφερθεί πολλές φορές στη σημασία της οικογένειας στη ζωή του. Σε παλαιότερη εμφάνισή του είχε δηλώσει: «Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τα παιδιά μου και τη σύζυγό μου. Πλέον όλα όσα κάνω έχουν νόημα λόγω αυτών».
Φωτογραφίες: AFP
@revistahola.mx
Adam Levine y Behati Prinsloo hacen una aparición poco común en la ceremonia de los Breakthrough Prize #adamlevine #behatiprinsloo #celebrities #famosos #cantante #maroon5♬ original sound - Thetonyrhee
@mtvuk
Adam Levine & Behati Prinsloo make rare red carpet appearance at the 2026 Breakthrough Prize Ceremony 🥹💕 #MTVCeleb #AdamLevine #BehatiPrinsloo #Maroon5♬ suara asli - fredd - fredd
