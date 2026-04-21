Ο Φέντεζ θα γίνει πατέρας για τρίτη φορά, δημοσίευσε βίντεο με τη φουσκωμένη κοιλιά της συντρόφου του
Η εγκυμοσύνη της 23χρονης συντρόφου του Ιταλού ράπερ επιβεβαιώθηκε μέσω ανάρτησης στα social media
Πατέρας για τρίτη φορά πρόκειται για γίνει ο Φέντεζ, επιβεβαιώνοντας την είδηση μέσω βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok με τη Τζούλια Χόνεγκερ να περπατάει, δείχνοντας τη φουσκωμένη της κοιλιά.
Όπως αναφέρουν ιταλικά μέσα, η φήμη περί εγκυμοσύνης της 23χρονης συντρόφου του Ιταλού ράπερ κυκλοφορούσε εδώ και μήνες, χωρίς ωστόσο επίσημη επιβεβαίωση. Τελικά, η επιβεβαίωση ήρθε μέσω του βίντεο που ανάρτησε ο Φέντεζ την Κυριακή 19 Απριλίου. Το ζευγάρι περπατούσε πιασμένο χέρι - χέρι, με τη Χόνεγκερ να φοράει τζιν και αμάνικο T-shirt, που άφηνε ακάλυπτο ένα μέρος της φουσκωμένης κοιλιάς της. Στη συνέχεια του κλιπ, καταγράφηκαν να δίνουν ένα φιλί στο στόμα.
Όπως αναφέρεται σε ξένα μέσα ενημέρωσης, η νεαρή σχεδιάστρια από το Μιλάνο είναι μαζί με τον Φέντεζ από το καλοκαίρι του 2025. Ο Φέντεζ στο παρελθόν υπήρξε παντρεμένος με την Κιάρα Φεράνι, και μάλιστα αποτελούσαν ένα από τα πιο γνωστά ζευγάρια της Ιταλίας, γνωστοί και ως «Ferragnez».
Η σχέση τους ξεκίνησε το 2016, έγιναν γρήγορα πολύ δημοφιλείς στα social media και παντρεύτηκαν το 2018 στη Σικελία. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά. Τα τελευταία χρόνια όμως, η σχέση τους πέρασε κρίση, με έντονη δημοσιότητα γύρω από προσωπικά και επαγγελματικά ζητήματα, και τελικά ακολούθησαν χωριστούς δρόμους γύρω το 2024.
