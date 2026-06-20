Στην Ελβετία οι Γουίτκοφ και Κούσνερ για νέες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Ιράν Στιβ Γουίτκοφ Τζάρεντ Κούσνερ

Στην Ελβετία οι Γουίτκοφ και Κούσνερ για νέες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν

Στόχος η επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό της έντασης στη Μέση Ανατολή και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios

Στην Ελβετία οι Γουίτκοφ και Κούσνερ για νέες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, μεταβαίνει στην Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Οι συνομιλίες, σύμφωνα με το Axios, αφορούν τόσο τον τερματισμό της έντασης στη Μέση Ανατολή όσο και τη διευθέτηση της διαμάχης για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, που επικαλείται πηγή από την αμερικανική κυβέρνηση, ο Στιβ Γουίτκοφ αναμένεται να συμμετάσχει στον πρώτο γύρο των νέων επαφών με το Ιράν, σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης της διπλωματικής διαδικασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Στόχος των συνομιλιών είναι η διαμόρφωση ενός συνολικού πλαισίου συμφωνίας που θα αφορά την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, αλλά και το επίμαχο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία, γεγονός που ενισχύει τις πληροφορίες περί έντονης παρασκηνιακής διπλωματικής κινητικότητας γύρω από τις συνομιλίες.

Οι πληροφορίες προέρχονται από τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, που επικαλείται μη κατονομαζόμενη πηγή της αμερικανικής κυβέρνησης, ενώ δεν έχουν υπάρξει επίσημες ανακοινώσεις από την Ουάσιγκτον ή την Τεχεράνη για τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πώς μια επιχείρηση μπορεί να κερδίσει σε παραγωγικότητα, ασφάλεια και εξοικονόμηση

Πώς μια επιχείρηση μπορεί να κερδίσει σε παραγωγικότητα, ασφάλεια και εξοικονόμηση

Με προνομιακές εκπτώσεις και αποκλειστικά οφέλη σε προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και λύσεις συνδεσιμότητας, το MagentaONE Business της COSMOTE TELEKOM προσφέρει ουσιαστική αξία στις επιχειρήσεις.

Μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός με έπαθλο ένα MG3 Hybrid+ Excite

Η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να προσφέρει «όλα και κάτι παραπάνω» στην online αγοραστική εμπειρία, προσθέτοντας έναν ακόμη λόγο για εύκολες, γρήγορες και συμφέρουσες αγορές μέσα από το AB Eshop. Εδώ θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης