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Στην Ελβετία οι Γουίτκοφ και Κούσνερ για νέες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν
Στην Ελβετία οι Γουίτκοφ και Κούσνερ για νέες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν
Στόχος η επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό της έντασης στη Μέση Ανατολή και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios
Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, μεταβαίνει στην Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Οι συνομιλίες, σύμφωνα με το Axios, αφορούν τόσο τον τερματισμό της έντασης στη Μέση Ανατολή όσο και τη διευθέτηση της διαμάχης για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, που επικαλείται πηγή από την αμερικανική κυβέρνηση, ο Στιβ Γουίτκοφ αναμένεται να συμμετάσχει στον πρώτο γύρο των νέων επαφών με το Ιράν, σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης της διπλωματικής διαδικασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.
Στόχος των συνομιλιών είναι η διαμόρφωση ενός συνολικού πλαισίου συμφωνίας που θα αφορά την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, αλλά και το επίμαχο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία, γεγονός που ενισχύει τις πληροφορίες περί έντονης παρασκηνιακής διπλωματικής κινητικότητας γύρω από τις συνομιλίες.
Οι πληροφορίες προέρχονται από τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, που επικαλείται μη κατονομαζόμενη πηγή της αμερικανικής κυβέρνησης, ενώ δεν έχουν υπάρξει επίσημες ανακοινώσεις από την Ουάσιγκτον ή την Τεχεράνη για τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, που επικαλείται πηγή από την αμερικανική κυβέρνηση, ο Στιβ Γουίτκοφ αναμένεται να συμμετάσχει στον πρώτο γύρο των νέων επαφών με το Ιράν, σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης της διπλωματικής διαδικασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.
Στόχος των συνομιλιών είναι η διαμόρφωση ενός συνολικού πλαισίου συμφωνίας που θα αφορά την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, αλλά και το επίμαχο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία, γεγονός που ενισχύει τις πληροφορίες περί έντονης παρασκηνιακής διπλωματικής κινητικότητας γύρω από τις συνομιλίες.
Οι πληροφορίες προέρχονται από τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, που επικαλείται μη κατονομαζόμενη πηγή της αμερικανικής κυβέρνησης, ενώ δεν έχουν υπάρξει επίσημες ανακοινώσεις από την Ουάσιγκτον ή την Τεχεράνη για τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων.
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