Έκκληση της Κέιτλιν Τζένερ στον Τραμπ για το διαβατήριό της: «Έδωσα μεγάλο αγώνα για τη φυλομετάβαση και με αναφέρουν ως αρσενικό»
Σύμφωνα με το ισχύον εκτελεστικό διάταγμα του Αμερικανού προέδρου, οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν μόνο δύο φύλα -αρσενικό και θηλυκό- τα οποία περιγράφονται ως «αμετάβλητη βιολογική πραγματικότητα»
Έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ έκανε η Κέιτλιν Τζένερ, μην έχοντας καταφέρει ως τρανς γυναίκα να αλλάξει την ένδειξη φύλου στο διαβατήριό της, μετά το εκτελεστικό διάταγμα του 2025.
Σύμφωνα με το διάταγμα του Αμερικανού προέδρου, οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν μόνο δύο φύλα -αρσενικό και θηλυκό- τα οποία περιγράφονται ως «αμετάβλητη βιολογική πραγματικότητα». Το κείμενο προβλέπει επίσης ότι στα κρατικά έγγραφα πρέπει να αποτυπώνεται το φύλο «κατά τη σύλληψη», θέση που οδήγησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε αλλαγή της πολιτικής του για τα διαβατήρια.
Μιλώντας στο podcast Tomi Lahren Is Fearless, η Τζένερ εξήγησε πως ήταν ανάμεσα στα άτομα που επηρεάστηκαν άμεσα από το εκτελεστικό διάταγμα της κυβέρνησης Τραμπ για τα κρατικά έγγραφα ταυτοποίησης. «Σήμερα, τα έγγραφα είναι εξαιρετικά σημαντικά. Όπου κι αν πας, πρέπει να δείχνεις ταυτότητα, ταυτότητα, ταυτότητα», είπε η 76χρονη Τζένερ. «Για κάποιον στη δική μου θέση, που έχει προχωρήσει σε μετάβαση, δούλεψα πάρα πολύ σκληρά. Συνεργάστηκα με νομικό γραφείο για να αλλάξουν τα πάντα από “M” (male, αρσενικό) σε “F” (female, θηλυκό), μέχρι και στο πιστοποιητικό γέννησής μου», επισήμανε.
Όπως είπε, όλα τα επίσημα έγγραφά της είχαν διορθωθεί, με αποτέλεσμα να ταξιδεύει κανονικά στο εξωτερικό. Ωστόσο, όταν το διαβατήριό της έληξε και εκδόθηκε νέο από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το έγγραφο ανέγραφε το φύλο της ως «αρσενικό». Η ίδια υποστήριξε ότι επιχείρησε να διορθώσει το στοιχείο αποστέλλοντας στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ αντίγραφο του τροποποιημένου πιστοποιητικού γέννησής της, χωρίς αποτέλεσμα.
«Τα έκανα όλα», τόνισε. «Και μου το έστειλαν πίσω με “M”, δεν το άλλαξαν». Η Τζένερ περιέγραψε το ζήτημα και ως θέμα ασφάλειας. «Τι να κάνω; Αυτό είναι ζήτημα ασφάλειας. Δεν μπορώ να ταξιδέψω πια στο εξωτερικό, εντάξει; Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το διαβατήριό μου. Οπότε δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Οπότε προσπαθώ να καταλάβω τι να κάνω. Δεν κατηγορώ τον Πρόεδρο Τραμπ. Τον αγαπώ. Αλλά για πολλούς ανθρώπους είναι ένα μεγάλο πρόβλημα», ανέφερε.
Στην ίδια συνέντευξη, η Τζένερ είπε ότι επικοινώνησε απευθείας με τον Τραμπ, με τον οποίο, όπως ανέφερε, διατηρεί φιλικές σχέσεις. «Δεν έχω μιλήσει με τον Πρόεδρο, του έγραψα. Ήμουν στο Μαρ-α-Λάγκο πριν από δύο μήνες και του έγραψα μια επιστολή, εξηγώντας του όλα αυτά και το πώς επηρεάζει εμένα και πολλούς άλλους ανθρώπους», πρόσθεσε. Σύμφωνα με την ίδια, ο Τραμπ δεν βρισκόταν εκείνο το Σαββατοκύριακο στην έπαυλη και άνδρας της Μυστικής Υπηρεσίας της είπε ότι μπορούσε να του παραδώσει την επιστολή.
«Δεν έχω ακούσει τίποτα από εκείνον. Είναι κάπως απασχολημένος αυτή την περίοδο. Η ένδειξη φύλου στο διαβατήριό μου δεν είναι το μεγαλύτερο θέμα στην ατζέντα, εντάξει; Το καταλαβαίνω και δεν του ρίχνω καμία ευθύνη. Τον αγαπώ και αγαπώ αυτό που κάνει», είπε ακόμη.
Η υπόθεσή της δεν είναι η μόνη. Και άλλες διάσημες τρανς γυναίκες, μεταξύ αυτών και η Χάντερ Σέιφερ από τη σειρά Euphoria, έχουν μιλήσει δημοσίως για αλλαγές στα διαβατήριά τους. Έρευνα του Williams Institute το 2021 εκτιμούσε ότι περίπου 476.000 διεμφυλικοί ενήλικες στις ΗΠΑ δεν διέθεταν κανένα έγγραφο ταυτοποίησης με σωστή ένδειξη φύλου.
