Σαρλίζ Θερόν: Η AI θα μπορεί να κάνει τη δουλειά του Τιμοτέ Σαλαμέ, αλλά όχι ενός χορευτή
Η ηθοποιός σχολίασε τη δήλωση του συναδέλφου της ότι «κανείς δεν νοιάζεται για την όπερα και το μπαλέτο»
Τις δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για την όπερα και το μπαλέτο σχολίασε η Σαρλίζ Θερόν, τονίζοντας πως ήταν απερίσκεπτες. Ο ηθοποιός είχε αναφέρει ότι κανείς δεν νοιάζεται πλέον γι' αυτές τις μορφές τέχνης και είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις με τα λεγόμενά του.
Κάνοντας το δικό της σχόλιο, η Θερόν υποστήριξε ότι η δουλειά του Σαλαμέ και των συναδέλφων τους θα κινδυνεύει από την Τεχνητή Νοημοσύνη, κάτι που δεν θα ισχύει όμως για τους καλλιτέχνες που υπηρετούν τον χορό.
Η σταρ του Χόλιγουντ παραχώρησε συνέντευξη στους New York Times και όταν κλήθηκε νε μιλήσει για τις μεγάλες ψυχικές προκλήσεις των ρόλων που έχει υποδυθεί στο παρελθόν, έκανε μία σύνδεση με τον χορό: «Ο χορός είναι πιθανότατα ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχω κάνει ποτέ. Οι χορευτές είναι υπερήρωες. Αυτά που περνούν τα σώματά τους, μέσα σε απόλυτη σιωπή».
Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στη συνέχεια στη δήλωση του Σαλαμέ για το «μπαλέτο ή την όπερα», με τη Θερόν να απαντά: «Ωχ, Θεέ μου, ελπίζω να τον πετύχω κάποια μέρα. Ήταν ένα πολύ απερίσκεπτο σχόλιο για μια μορφή τέχνης, για δύο μορφές τέχνης, που πρέπει να στηρίζουμε διαρκώς, γιατί, ναι, περνούν δύσκολα. Αλλά σε 10 χρόνια, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να κάνει τη δουλειά του Τιμοτέ, όμως δεν θα μπορεί να αντικαταστήσει έναν άνθρωπο πάνω στη σκηνή που χορεύει ζωντανά».
Μεταφέροντας τη δική της εμπειρία από την ενασχόλησή της με τον χορό, σημείωσε πως διδάχθηκε πειθαρχία και πώς να δουλεύει σκληρά. Όπως είπε: «Και δεν πρέπει να τα γαμ…με τις άλλες μορφές τέχνης. Ο χορός μου έμαθε πειθαρχία. Μου έμαθε δομή. Μου έμαθε σκληρή δουλειά. Μου έμαθε να είμαι σκληρή. Είναι στα όρια της κακοποίησης. Υπήρξαν αρκετές φορές που είχα μολύνσεις στο αίμα από φουσκάλες που απλώς δεν έκλειναν ποτέ. Και δεν έχεις ρεπό. Κυριολεκτικά μιλάω για το ότι μάτωνες μέσα στα παπούτσια σου. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το εξασκείς κάθε μέρα, αυτή τη νοοτροπία του ότι απλώς δεν τα παρατάς, δεν υπάρχει άλλη επιλογή, συνεχίζεις».
Τιμοτέ Σαλαμέ και Μάθιου ΜακΚόναχι είχαν κάνει μία συζήτηση τον περασμένο Φεβρουαρίου για λογαριασμό του Variety σχετικά με τη διάσπαση προσοχής του κοινού και το αν υπάρχει ενδιαφέρον για πιο αργούς κινηματογραφικούς ρυθμούς.
Κατά τη διάρκεια αυτής, ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός είχε πει: «Δεν θα ήθελα να δουλεύω στο μπαλέτο ή στην όπερα, όπου πρέπει να λες: “Κρατήστε το ζωντανό, παρότι κανείς δεν ενδιαφέρεται πια”». Ωστόσο, είχε προσπαθήσει να μετριάσει την άποψή του, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τους ανθρώπους που έχουν αφιερωθεί σε αυτές τις μορφές τέχνης: «Με όλο τον σεβασμό προς τους ανθρώπους του μπαλέτου και της όπερας. Μόλις έχασα 14 σεντς από το κοινό μου».
Charlize Theron says "in 10 years," AI will be able to do Timothée Chalamet's job as an actor, but it will never be able to replace live performance like ballet:— Variety (@Variety) April 18, 2026
“Oh, boy, I hope I run into him one day. That was a very reckless comment on an art form, two art forms, that we… pic.twitter.com/oXC2Hcp5OA
