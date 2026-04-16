Ο Άρης Μουγκοπέτρος επέστρεψε στο στούντιο ηχογράφησης έναν χρόνο μετά τον ακρωτηριασμό των δαχτύλων του
Σαν να μην πέρασε μια μέρα, γράφει ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου

Στο στούντιο ηχογράφησης επέστρεψε ο Άρης Μουγκοπέτρος έναν χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό που είχε σε γλέντι το Πάσχα του 2025. Κροτίδα είχε εκραγεί τότε στο χέρι του μουσικού, με αποτέλεσμα να χάσει δύο δάχτυλά του και να επηρεαστεί σημαντικά η όραση στο ένα του μάτι.

Μέσα από τον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου ανακοίνωσε στους διαδικτυακούς του ακόλουθους ότι ετοιμάζει το νέο του τραγούδι, το οποίο θα κυκλοφορήσει μέσα στις επόμενες μέρες.

Αφού ανάρτησε μία φωτογραφία του μέσα από το στούντιο, ο Άρης Μουγκοπέτρος έγραψε στη λεζάντα που τη συνόδευε: «Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ένα χρόνο μετά πάλι στο στούντιο. Σε λίγες μέρες θα κυκλοφορήσει το καινούργιο μου τραγούδι με τίτλο ''COMEBACK''».

Thema Insights

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.

Η ασφάλιση αυτοκινήτου όπως θα έπρεπε να είναι: Ευελιξία, οικονομία και απόλυτος έλεγχος

Η Groupama Ασφαλιστική μετατρέπει τη σύγχρονη ασφάλιση αυτοκινήτου σε ένα δυναμικό εργαλείο προστασίας, που ακολουθεί τον ρυθμό της καθημερινότητας και τις πραγματικές ανάγκες κάθε οδηγού.

