Ο Άρης Μουγκοπέτρος επέστρεψε στο στούντιο ηχογράφησης έναν χρόνο μετά τον ακρωτηριασμό των δαχτύλων του
Σαν να μην πέρασε μια μέρα, γράφει ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου
Στο στούντιο ηχογράφησης επέστρεψε ο Άρης Μουγκοπέτρος έναν χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό που είχε σε γλέντι το Πάσχα του 2025. Κροτίδα είχε εκραγεί τότε στο χέρι του μουσικού, με αποτέλεσμα να χάσει δύο δάχτυλά του και να επηρεαστεί σημαντικά η όραση στο ένα του μάτι.
Μέσα από τον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου ανακοίνωσε στους διαδικτυακούς του ακόλουθους ότι ετοιμάζει το νέο του τραγούδι, το οποίο θα κυκλοφορήσει μέσα στις επόμενες μέρες.
Αφού ανάρτησε μία φωτογραφία του μέσα από το στούντιο, ο Άρης Μουγκοπέτρος έγραψε στη λεζάντα που τη συνόδευε: «Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ένα χρόνο μετά πάλι στο στούντιο. Σε λίγες μέρες θα κυκλοφορήσει το καινούργιο μου τραγούδι με τίτλο ''COMEBACK''».
Η ανάρτηση του Άρη Μουγκοπέτρου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα