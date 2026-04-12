Ο Άρης Μουγκοπέτρος παίζει ξανά κλαρίνο έναν χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό
«Κάπου είχαμε μείνει πέρυσι τέτοια μέρα… Εδώ είμαι πάλι», γράφει στην ανάρτησή του

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή μοιράστηκε με το κοινό του ο Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος ανήμερα του Πάσχα δημοσίευσε βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να παίζει ξανά κλαρίνο, έναν χρόνο μετά το σοβαρό ατύχημα που άλλαξε τη ζωή του.

Ο μουσικός είχε τραυματιστεί πέρυσι όταν κροτίδα εξερράγη στο χέρι του, με αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό δύο δαχτύλων. Παρά τη δύσκολη αυτή δοκιμασία, δεν εγκατέλειψε ποτέ την αγάπη του για τη μουσική, παραμένοντας ενεργός και αισιόδοξος μέσα από τα social media.

Στο νέο του βίντεο ο Άρης Μουγκοπέτρος συνοδεύει την επιστροφή του με ένα λιτό αλλά ουσιαστικό μήνυμα: «Κάπου είχαμε μείνει πέρυσι τέτοια μέρα… Εδώ είμαι πάλι».


Σε δεύτερη ανάρτηση αφιέρωσε ακόμα ένα βίντεο παίζοντας κλαρίνο για τους followers του.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του στον Alpha με αφορμή τις κροτίδες την περίοδο του Πάσχα, ο μουσικός ανέφερε: «Με στεναχωρεί πάρα πολύ ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα, παρότι πέρασε ένας χρόνος. Ακόμα και στο χωριό μου βλέπω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Τα πράγματα είναι όπως τα είχαμε αφήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά για να συνεχίσει: «Σαν γονιός θα πω να μεριμνήσουν καλύτερα για το τι παίρνουν τα παιδιά τους στα χέρια τους, αν δεν θέλουν να δουν το χέρι των παιδιών τους… γιατί από εκεί ξεκινάει το κακό»..
Thema Insights

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

