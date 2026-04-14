Άρης Μουγκοπέτρος: Είναι ένα γερό «χαστούκι» ο χωρισμός, δεν είμαι ερωτευμένος αυτό το διάστημα
Ο μουσικός μίλησε για το διαζύγιό του και απάντησε για την προσωπική του ζωή μετά από αυτό, τονίζοντας πως «δεν ευθύνεται κανένα παιδάκι για τις ηλιθιότητες των μεγάλων»

Γεωργία Κοτζιά
Γερό «χαστούκι» ήταν για τον Άρη Μουγκοπέτρο ο χωρισμός του. Όπως εξομολογήθηκε, το διαζύγιο μετά από περίπου δέκα χρόνια σχέσης αποτελεί για εκείνον μία νέα αρχή με την πρώην σύζυγό του και τόνισε πως αυτό το διάστημα δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόσωπο στη ζωή του, σημειώνοντας πως είναι ερωτευμένος μόνο με τη δουλειά του.

Ο μουσικός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» την Τρίτη 14 Απριλίου και δήλωσε πως οφείλει να έχει μία καλή σχέση με τη μητέρα των παιδιών του, καθώς αυτά δεν φέρουν καμία ευθύνη για τις δικές τους πράξεις: «Νομίζω ότι είναι ένα γερό “χαστούκι” ο χωρισμός και όταν χωρίζεις με αυτό τον τρόπο, αλλά νομίζω ότι όταν χωρίζεις είναι μία αρχή στο να φτιάξεις τη σχέση σου με άλλον τρόπο με την πρώην σύντροφό σου και να λειτουργήσετε καλύτερα πλέον, εφόσον βλέπεις ότι δεν τα πάτε καλά, για την ανατροφή των παιδιών. Γιατί νομίζω ότι δεν ευθύνεται κανένα παιδάκι για τις ηλιθιότητες – συγγνώμη για την έκφραση – των μεγάλων. Τα παιδάκια αυτό που θέλουν είναι χαρά. Θέλουν να βλέπουν ευτυχισμένους τους γονείς και θέλουνε αγάπη. Δεν θέλουν κάτι άλλο, δεν αγαπάνε με δόλο», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια ξεκαθάρισε για την προσωπική του ζωή αυτό το διάστημα: «Δεν είμαι ερωτευμένος, αλλά είμαι ερωτευμένος με τη δουλειά μου. Έχω αρχίσει να κάνω όνειρα. Δεν έχει υπάρξει κάτι άλλο στη ζωή μου. Είναι πολύ νωρίς για κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι ένας νορμάλ άνθρωπος, μετά από μία τόσο μακροχρόνια σχέση των 9-10 ετών, η πρώτη του έννοια είναι να βρει αμέσως τον επόμενό του σταθμό».

Ο Άρης Μουγκοπέτρος έπειτα έπαιξε κλαρινό και συγκίνησε.



Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, μίλησε για τον ακρωτηριασμό του  και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον γιατρό του, καθώς θεωρεί πως χωρίς εκείνον δεν θα μπορούσε να παίξει ξανά. Όπως αποκάλυψε, έχει κάνει τατουάζ και τα αρχικά του ονόματός του.

Ο χωρισμός του Άρη Μουγκοπέτρου με τη Δήμητρα Παρασκευοπούλου ήρθε λίγους μήνες μετά το ατύχημα με την κροτίδα που τον οδήγησε σε ακρωτηριασμό το Πάσχα του 2025. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο κόρες.
Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η ασφάλιση αυτοκινήτου όπως θα έπρεπε να είναι: Ευελιξία, οικονομία και απόλυτος έλεγχος

Η Groupama Ασφαλιστική μετατρέπει τη σύγχρονη ασφάλιση αυτοκινήτου σε ένα δυναμικό εργαλείο προστασίας, που ακολουθεί τον ρυθμό της καθημερινότητας και τις πραγματικές ανάγκες κάθε οδηγού.

Best of Network

Δείτε Επίσης