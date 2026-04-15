Άγγελος Παπαδημητρίου: Η σχέση μου με τη Μαρινέλλα ήταν θεϊκή, η προσφορά της ξεπερνούσε τα όρια
Άγγελος Παπαδημητρίου: Η σχέση μου με τη Μαρινέλλα ήταν θεϊκή, η προσφορά της ξεπερνούσε τα όρια
Ήταν τέτοιος σίφουνας που ό,τι ήταν δίπλα το απορροφούσε, ανέφερε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός για την ερμηνεύτρια
Θεϊκή χαρακτήρισε ο Άγγελος Παπαδημητρίου τη σχέση του με τη Μαρινέλλα, με την οποία ήρθε κοντά, όταν συνεργάστηκαν στη σειρά «... ύστερα ήρθαν οι μέλισσες». Ο ηθοποιός στάθηκε στο δέσιμό του με τη σπουδαία ερμηνεύτρια και μοιράστηκε όσα του κρατά από εκείνη, αλλά και τα στοιχεία που την έκαναν να ξεχωρίζει ως μια «εξαιρετική», όπως την αποκάλεσε, γυναίκα.
Ο Άγγελος Παπαδημητρίου ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Τετάρτης 15 Απριλίου, και αναφέρθηκε στη Μαρινέλλα, λέγοντας αρχικά: «Η σχέση μας ήταν θεϊκή, η προσφορά αυτής της γυναίκας ξεπερνούσε τα όρια. Κρατήσαμε σχέσεις για πολύ καιρό μετά, όταν ολοκληρώθηκε η σειρά στην ΕΡΤ, σιγά σιγά όμως εγώ απομακρύνθηκα γιατί υπήρχε μια φασαρία γύρω από αυτό. Δεν είναι εύκολο να κάνεις παρέα με τέτοιους ανθρώπους, δυσκολεύεται η ζωή πολύ».
Ο ηθοποιός έκανε λόγο για μία εξαιρετική και δοτική γυναίκα. «Εξαιρετική γυναίκα, δοτική, αλλά ήταν τέτοιος σίφουνας που ό,τι ήταν δίπλα το απορροφούσε. Ζαλιζόσουν. Έπρεπε να δεις ποιος είσαι, χανόσουν», πρόσθεσε.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 12:30
Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως η αείμνηστη ερμηνεύτρια βοηθούσε ανθρώπους που είχαν ανάγκη, με τον ίδιο να τη στηρίζει στο έργο της. «Και το άλλο, το μυστικό. Γυρίζαμε μαζί πολλές φορές, πολλές ιστορίες, πηγαίναμε σε ανθρώπους και βοηθούσε αυτή. Με φαγητά, ντομάτες, πελτέδες, αλεύρια, ζάχαρες. Μιλάμε για ποσότητες, τα κουβαλούσα εγώ και μου έφευγαν τα χέρια, τενεκέδες με λάδια και βούτυρα», σημείωσε.
Χάρη σε εκείνη, τόνισε μεταξύ άλλων, σταμάτησε να λέει ψέματα. «Μου έχει μείνει πολύ έντονα η αύρα της. Και η μνήμη της. Έπαψα να λέω ψέματα εξαιτίας της, γιατί θυμόταν και μου έλεγε, μετά από έαν μήνα, “γιατί είπες ότι ήσουν εκεί αφού δεν ήσουν”. Δεν το θυμόμουν εγώ, αλλά το θυμόταν εκείνη και από τότε δεν ξαναείπα ψέματα», περιέγραψε.
Ο Άγγελος Παπαδημητρίου ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Τετάρτης 15 Απριλίου, και αναφέρθηκε στη Μαρινέλλα, λέγοντας αρχικά: «Η σχέση μας ήταν θεϊκή, η προσφορά αυτής της γυναίκας ξεπερνούσε τα όρια. Κρατήσαμε σχέσεις για πολύ καιρό μετά, όταν ολοκληρώθηκε η σειρά στην ΕΡΤ, σιγά σιγά όμως εγώ απομακρύνθηκα γιατί υπήρχε μια φασαρία γύρω από αυτό. Δεν είναι εύκολο να κάνεις παρέα με τέτοιους ανθρώπους, δυσκολεύεται η ζωή πολύ».
Ο ηθοποιός έκανε λόγο για μία εξαιρετική και δοτική γυναίκα. «Εξαιρετική γυναίκα, δοτική, αλλά ήταν τέτοιος σίφουνας που ό,τι ήταν δίπλα το απορροφούσε. Ζαλιζόσουν. Έπρεπε να δεις ποιος είσαι, χανόσουν», πρόσθεσε.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 12:30
Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως η αείμνηστη ερμηνεύτρια βοηθούσε ανθρώπους που είχαν ανάγκη, με τον ίδιο να τη στηρίζει στο έργο της. «Και το άλλο, το μυστικό. Γυρίζαμε μαζί πολλές φορές, πολλές ιστορίες, πηγαίναμε σε ανθρώπους και βοηθούσε αυτή. Με φαγητά, ντομάτες, πελτέδες, αλεύρια, ζάχαρες. Μιλάμε για ποσότητες, τα κουβαλούσα εγώ και μου έφευγαν τα χέρια, τενεκέδες με λάδια και βούτυρα», σημείωσε.
Χάρη σε εκείνη, τόνισε μεταξύ άλλων, σταμάτησε να λέει ψέματα. «Μου έχει μείνει πολύ έντονα η αύρα της. Και η μνήμη της. Έπαψα να λέω ψέματα εξαιτίας της, γιατί θυμόταν και μου έλεγε, μετά από έαν μήνα, “γιατί είπες ότι ήσουν εκεί αφού δεν ήσουν”. Δεν το θυμόμουν εγώ, αλλά το θυμόταν εκείνη και από τότε δεν ξαναείπα ψέματα», περιέγραψε.
