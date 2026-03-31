Άγγελος Παπαδημητρίου για Μαρινέλλα: Πηγαίναμε πράγματα σε απομακρυσμένα μοναστήρια και τα μοιράζαμε

Άγγελος Παπαδημητρίου

τόνισε ότι η Μαρινέλλα βοηθούσε οικογένειες και πρόσωπα που είχαν ανάγκη.





Σε άλλο σημείο, ο ηθοποιός μίλησε τόσο για τη φιλία του με την τραγουδίστρια, όσο και για τη συνεργασία τους:

Άγγελος Παπαδημητρίου στάθηκε επίσης, στο ιδιαίτερο χιούμορ της Μαρινέλλας:

Η Μαρινέλλα πέθανε έπειτα από τη μάχη με τις επιπτώσεις σοβαρού εγκεφαλικού που υπέστη στη σκηνή του Ηρώδειου τον Σεπτέμβριο του 2024. Η κορυφαία τραγουδίστρια άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της, με την οικογένειά της να ανακοινώνει την απώλεια μέσω επίσημης ανακοίνωσης, στην οποία αναφέρεται: «Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00».

Προνόμιο και τύχη φοβερή, όχι απλώς προνόμιο να είμαστε φίλοι. Μία τύχη απίστευτη, λόγω των "Μελισσών" που κάναμε του Γιάννη Ξανθούλη, όπου δύο χρόνια ήμασταν από το πρωί μέχρι το βράδυ μαζί, σε ταξίδια, σε ξενοδοχεία, σε γυρίσματα. Ήταν μια ολόκληρη ζωή δηλαδή, και τολμώ να πω, τολμώ να πω, φιλία, ναι, μια μεγάλη φιλίαΑνέτρεπε τα πάντα. Το χιούμορ της ήταν πάντοτε παρόν, στην πιο κρίσιμη στιγμή έλεγε το πιο αστείο πράγμα. Δεν το έχω δει αυτό σε άνθρωπο ίσως, στον εαυτό μου μόνο, και λιγότερο. Έχω να σας κάνω μεγάλες καταθέσεις απόψε, πράγματα που πραγματικά τα έχω δει με τα μάτια μου. Ας πούμε, η Μαρινέλλα ήταν μία τραγουδίστρια του ελαφρού, το έλεγε η ίδια. Απλώς μπήκε μέσα στο λαϊκό για να έχει μεγαλύτερη επιτυχία. Να φανταστείτε ότι αυτές που θαύμαζε δεν ήταν οι λαϊκές τραγουδίστριες. Θαύμαζε τη Σοφία Βέμπο, την Κάκια Μένδρη και τη Στέλλα Γκρέκα, το καταλαβαίνετε; Και τη Βλαχοπούλου. Αυτά ήταν τα ινδάλματά της