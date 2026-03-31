Άγγελος Παπαδημητρίου για Μαρινέλλα: Πηγαίναμε πράγματα σε απομακρυσμένα μοναστήρια και τα μοιράζαμε
Αυτό πρέπει να ειπωθεί τώρα πια που έφυγε, ανέφερε ο ηθοποιός για την τραγουδίστρια
Μερικές από τις πράξεις αγάπης στις οποίες συμμετείχε με τη Μαρινέλλα, αναφέρθηκε ο Άγγελος Παπαδημητρίου, κάνοντας γνωστό μετά τον θάνατό της, ότι στο παρελθόν μοίραζαν μαζί πράγματα σε μοναστήρια.
Ο ηθοποιός μίλησε για τη σπουδαία ερμηνεύτρια που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 28 Μαρτίου, στα 87 της χρόνια. Μέσα από όσα δήλωσε τη Δευτέρα ο Άγγελος Παπαδημητρίου στο «ΕΡΤNews», τόνισε ότι η Μαρινέλλα βοηθούσε οικογένειες και πρόσωπα που είχαν ανάγκη.
Όπως είπε: «Πρέπει αυτό να ειπωθεί τώρα πια που έφυγε η Μαρινέλλα. Φορτώναμε το αυτοκίνητό της με τρόφιμα και πράγματα και πηγαίναμε σε απομακρυσμένα μοναστήρια νύχτες και τα μοιράζαμε. Θέλετε κάτι άλλο; Δεν είχε γίνει μία και δύο φορές. Δέκα φορές είχε γίνει αυτό το πράγμα. Φορτώναμε πράγματα και πηγαίναμε σε σπίτια, τα αφήναμε εγώ τα κουβάλαγα, αφήστε».
Σε άλλο σημείο, ο ηθοποιός μίλησε τόσο για τη φιλία του με την τραγουδίστρια, όσο και για τη συνεργασία τους: «Προνόμιο και τύχη φοβερή, όχι απλώς προνόμιο να είμαστε φίλοι. Μία τύχη απίστευτη, λόγω των "Μελισσών" που κάναμε του Γιάννη Ξανθούλη, όπου δύο χρόνια ήμασταν από το πρωί μέχρι το βράδυ μαζί, σε ταξίδια, σε ξενοδοχεία, σε γυρίσματα. Ήταν μια ολόκληρη ζωή δηλαδή, και τολμώ να πω, τολμώ να πω, φιλία, ναι, μια μεγάλη φιλία».
Ο Άγγελος Παπαδημητρίου στάθηκε επίσης, στο ιδιαίτερο χιούμορ της Μαρινέλλας: «Ανέτρεπε τα πάντα. Το χιούμορ της ήταν πάντοτε παρόν, στην πιο κρίσιμη στιγμή έλεγε το πιο αστείο πράγμα. Δεν το έχω δει αυτό σε άνθρωπο ίσως, στον εαυτό μου μόνο, και λιγότερο. Έχω να σας κάνω μεγάλες καταθέσεις απόψε, πράγματα που πραγματικά τα έχω δει με τα μάτια μου. Ας πούμε, η Μαρινέλλα ήταν μία τραγουδίστρια του ελαφρού, το έλεγε η ίδια. Απλώς μπήκε μέσα στο λαϊκό για να έχει μεγαλύτερη επιτυχία. Να φανταστείτε ότι αυτές που θαύμαζε δεν ήταν οι λαϊκές τραγουδίστριες. Θαύμαζε τη Σοφία Βέμπο, την Κάκια Μένδρη και τη Στέλλα Γκρέκα, το καταλαβαίνετε; Και τη Βλαχοπούλου. Αυτά ήταν τα ινδάλματά της».
Η Μαρινέλλα πέθανε έπειτα από τη μάχη με τις επιπτώσεις σοβαρού εγκεφαλικού που υπέστη στη σκηνή του Ηρώδειου τον Σεπτέμβριο του 2024. Η κορυφαία τραγουδίστρια άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της, με την οικογένειά της να ανακοινώνει την απώλεια μέσω επίσημης ανακοίνωσης, στην οποία αναφέρεται: «Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00».
