Ξέφρενο γλέντι το Πάσχα στην Πάρο με live του Νίκου Κουρκούλη, δείτε βίντεο
Η Νάουσα της Πάρου απέδειξε ξανά γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους πασχαλινούς προορισμούς στο Αιγαίο και την Κυριακή του Πάσχα, το λιμανάκι πλημμύρισε από κόσμο, με το γλέντι να ξεκινά από νωρίς και να κρατά ασταμάτητα ενώ ξεχωριστή στιγμή ήταν και η live εμφάνιση του Νίκου Κουρκούλη.

Από το μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα, το γραφικό λιμανάκι μετατράπηκε σε ένα απέραντο χώρο διασκέδασης, με χιλιάδες επισκέπτες και κατοίκους να συμμετέχουν σε ένα πολύωρο γλέντι που διήρκεσε μέχρι αργά το βράδυ.

parianostypos.gr: Πάρος, Νάουσα: To καλύτερο και μεγαλύτερο Πασχαλινό ξεφάντωμα στο λιμανάκι ever!

Η ατμόσφαιρα κυριαρχήθηκε από μουσική, χορό και παραδοσιακό κέφι, με τον κόσμο να γίνεται μια μεγάλη παρέα. Το συγκεκριμένο έθιμο, που κάθε χρόνο προσελκύει ολοένα και περισσότερους επισκέπτες, φέτος φαίνεται πως ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, τόσο σε συμμετοχή όσο και σε ένταση,  αναφέρει ο parianostypos.gr

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η live εμφάνιση του Νίκου Κουρκούλη, ο οποίος με τις επιτυχίες του ενίσχυσε το γιορτινό κλίμα και ανέβασε τον παλμό της διασκέδασης. Σύμφωνα με παρευρισκόμενους, η φετινή διοργάνωση χαρακτηρίστηκε ως η πιο επιτυχημένη μέχρι σήμερα, χάρη στη μαζικότητα και τον ενθουσιασμό που επικράτησε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Το γλέντι ολοκληρώθηκε με τη ρίψη πυροτεχνημάτων, που φώτισαν τον ουρανό της Νάουσας, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό φινάλε σε μια ημέρα γεμάτη εορταστική διάθεση.

@parianostypos Πάρος - Νάουσα Λιμανάκι #paros #pasxa #limanaki #nisia ♬ πρωτότυπος ήχος - parianostypos
@parianostypos Πάρος - Νάουσα Λιμανάκι #paros #pasxa #nisia #kyklades ♬ πρωτότυπος ήχος - parianostypos
@parianostypos Πάρος - Νάουσα Λιμανάκι #paros #nisia #kyklades #naoussa #pasxa ♬ πρωτότυπος ήχος - parianostypos
@parianostypos Πάρος - Νάουσα Λιμανάκι #paros #nisia #pasxa #naoussa #limanaki ♬ πρωτότυπος ήχος - parianostypos
Δείτε Επίσης