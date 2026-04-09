Κιάνου Ριβς: Ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν περίμενα να παίξω με τον Μάρτιν Σκορσέζε
Ο ηθοποιός και ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης μοιράζονται μερικές σκηνές στην ταινία «Outcome»

Τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία του με τον Μάρτιν Σκορσέζε εξέφρασε ο Κιάνου Ρις. Ο σταρ του Χόλιγουντ μοιράζεται μερικές σκηνές με τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη στην ταινία «Outcome», πράγμα που δεν θα μπορούσε να φανταστεί ούτε στα πιο τρελά του όνειρα, όπως είπε.

Η ταινία ακολουθεί τον ηθοποιό Ριφ Χοκ, ο οποίος προσπαθεί να εντοπίσει τον εκβιαστή του, όταν πέφτει θύμα μιας πλεκτάνης που απειλεί να καταστρέψει τη φήμη του. Στο φιλμ της Apple TV+, σε σκηνοθεσία Τζόνα Χιλ, κάνει την εμφάνισή ο Σκορσέζε, ο οποίος υποδύεται έναν αποτυχημένο ατζέντη.

Συζητώντας για τη μαύρη κωμωδία, ο Καναδός ηθοποιός εξήρε την εμπειρία του από την συνεργασία του με τον Μάρτιν Σκορσέζε, τονίζοντας πως ήταν ξεχωριστή. «Γνωρίζουμε την καριέρα και το ταλέντο, οπότε για μένα ήταν μια πολύ ξεχωριστή μέρα. Είχα την ευκαιρία να τον συναντήσω μερικές φορές όλα αυτά τα χρόνια, αλλά στα πιο τρελά μου όνειρα δεν περίμενα να συμπρωταγωνιστήσω με τον Μάρτιν Σκορσέζε. Είναι τόσο καλός», δήλωσε.

Μιλώντας για τη δυναμική τους στην οθόνη, ο Ριβς εξήγησε: «Υπάρχει κάτι σαν πατέρας-γιος που συμβαίνει εκεί. Υποδύεται έναν χαρακτήρα που με στήριξε πραγματικά στα νιάτα μου. Είναι τόσο τρυφερός, και το να βρίσκομαι αυτές τις στιγμές μαζί του ήταν πολύ ξεχωριστό».

Η ταινία «Outcome» σηματοδοτεί την πρώτη συνεργασία μεταξύ του Κιάνου Ριβς και του Μάρτιν Σκορσέζε.
Σχετικά Άρθρα

Δείτε Επίσης