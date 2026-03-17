Ο Κιάνου Ριβς ως σταρ του Χόλιγουντ που βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα σχέδιο εκβιασμού στην ταινία Outcome
Στο πλευρό του ηθοποιού εμφανίζονται επίσης οι Τζόνα Χιλ, Κάμερον Ντίαζ και Ματ Μπόμερ
Ο Κιάνου Ριβς ενσαρκώνει έναν σταρ του Χόλιγουντ που βρίσκεται αντιμέτωπος με απόπειρα εκβιασμού στη νέα ταινία του Τζόνα Χιλ.
Το Apple TV+ έδωσε στη δημοσιότητα το τρέιλερ της ταινίας Outcome, στην οποία πρωταγωνιστούν πέρα από τον σκηνοθέτη και τον διάσημο ηθοποιό, οι Κάμερον Ντίαζ και Ματ Μπόμερ.
Η σκοτεινή κωμωδία ακολουθεί τον Ριβς στον ρόλο του ηθοποιού Reef Hawk, ο οποίος προσπαθεί να ανακάμψει από προβλήματα εξάρτησης, όταν ανακαλύπτει ένα σχέδιο εκβιασμού εις βάρος του, που σχετίζεται με ένα μυστηριώδες βίντεο το οποίο ενδέχεται να περιέχει στοιχεία που δεν θέλει να δημοσιοποιηθούν.
«Με τη στήριξη των κολλητών του από παλιά, Kyle (Ντίαζ) και Xander (Μπόμερ), καθώς και του δικηγόρου διαχείρισης κρίσεων Ira (Χιλ), ο Reef ξεκινά ένα ταξίδι αυτογνωσίας για να επανορθώσει με όποιον μπορεί να έχει αδικήσει, ελπίζοντας να εντοπίσει τον εκβιαστή», αναφέρεται στην επίσημη σύνοψη της ταινίας.
Η ταινία διαθέτει επίσης ένα πλούσιο καστ δευτερευόντων ρόλων, στο οποίο συμμετέχουν ο θρυλικός σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε, η τηλεοπτική σταρ Σούζαν Λούτσι, καθώς και οι Λαβέρν Κοξ, Ντέιβιντ Σπέιντ, Ρόι Γουντ Τζούνιορ, Κάια Γκέρμπερ, Άιβι Γουόλκ, Γουέλκερ Γουάιτ και Ατσούκο Οκατσούκα.
Το Outcome αποτελεί την τρίτη σκηνοθετική δουλειά του Χιλ, μετά το ντεμπούτο του το 2018 με το Mid90s και το ντοκιμαντέρ Stutz του 2022. Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στο Apple TV+ στις 10 Απριλίου.
Δείτε το τρέιλερ
