Ο Κιάνου Ριβς ως σταρ του Χόλιγουντ που βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα σχέδιο εκβιασμού στην ταινία Outcome
GALA
Στο πλευρό του ηθοποιού  εμφανίζονται επίσης οι Τζόνα Χιλ, Κάμερον Ντίαζ και Ματ Μπόμερ

2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Κιάνου Ριβς ενσαρκώνει έναν σταρ του Χόλιγουντ που βρίσκεται αντιμέτωπος με απόπειρα εκβιασμού στη νέα ταινία του Τζόνα Χιλ.

Το Apple TV+ έδωσε στη δημοσιότητα το τρέιλερ της ταινίας Outcome, στην οποία πρωταγωνιστούν πέρα από τον σκηνοθέτη και τον διάσημο ηθοποιό, οι Κάμερον Ντίαζ και Ματ Μπόμερ.

Η σκοτεινή κωμωδία ακολουθεί τον Ριβς στον ρόλο του ηθοποιού Reef Hawk, ο οποίος προσπαθεί να ανακάμψει από προβλήματα εξάρτησης, όταν ανακαλύπτει ένα σχέδιο εκβιασμού εις βάρος του, που σχετίζεται με ένα μυστηριώδες βίντεο το οποίο ενδέχεται να περιέχει στοιχεία που δεν θέλει να δημοσιοποιηθούν.

«Με τη στήριξη των κολλητών του από παλιά, Kyle (Ντίαζ) και Xander (Μπόμερ), καθώς και του δικηγόρου διαχείρισης κρίσεων Ira (Χιλ), ο Reef ξεκινά ένα ταξίδι αυτογνωσίας για να επανορθώσει με όποιον μπορεί να έχει αδικήσει, ελπίζοντας να εντοπίσει τον εκβιαστή», αναφέρεται στην επίσημη σύνοψη της ταινίας.

Δείτε το τρέιλερ

Outcome — Official Trailer | Apple TV

Η ταινία διαθέτει επίσης ένα πλούσιο καστ δευτερευόντων ρόλων, στο οποίο συμμετέχουν ο θρυλικός σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε, η τηλεοπτική σταρ Σούζαν Λούτσι, καθώς και οι Λαβέρν Κοξ, Ντέιβιντ Σπέιντ, Ρόι Γουντ Τζούνιορ, Κάια Γκέρμπερ, Άιβι Γουόλκ, Γουέλκερ Γουάιτ και Ατσούκο Οκατσούκα. 

Το Outcome αποτελεί την τρίτη σκηνοθετική δουλειά του Χιλ, μετά το ντεμπούτο του το 2018 με το Mid90s και το ντοκιμαντέρ Stutz του 2022. Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στο Apple TV+ στις 10 Απριλίου.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Δείτε Επίσης