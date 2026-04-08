Όμπρεϊ Πλάζα: Έγκυος στο πρώτο της παιδί έναν περίπου χρόνο μετά την αυτοκτονία του συζύγου της
Η ηθοποιός αναμένεται να γεννήσει το φθινόπωρο

Μητέρα πρόκειται να γίνει η Όμπρεϊ Πλάζα, έναν περίπου χρόνο μετά την αυτοκτονία του συζύγου της, του  σεναριογράφου και σκηνοθέτη Τζεφ Μπέινα. Οι δυο τους βρίσκονταν σε διάσταση την περίοδο του θανάτου του τον Ιανουάριο του 2025. 

Πηγή ανέφερε στο PEOPLE ότι η 41χρονη ηθοποιός είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί με τον σύντροφό της, Κρις Άμποτ, και ότι αναμένεται να γεννήσει το φθινόπωρο.

«Ήταν μια όμορφη έκπληξη μετά από μια συναισθηματικά δύσκολη χρονιά», ανέφερε η πηγή στο περιοδικό, προσθέτοντας ότι «νιώθουν πολύ ευλογημένοι». Εκπρόσωπος της Πλάζα επιβεβαίωσε την είδηση στο PEOPLE. Τον περασμένο μήνα, η Όμπρεϊ Πλάζα κατάφερε να κρατήσει κρυφή την εγκυμοσύνη της κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι.

Η Πλάζα και ο Άμποτ είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν στην Off-Broadway αναβίωση του έργου «Danny and the Deep Blue Sea» και στην ταινία «Black Bear».

