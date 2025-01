Όμπρεϊ Πλάζα: Έκλεισε τον λογαριασμό της στο Instagram μετά την αυτοκτονία του συζύγου της

Κλείσιμο

απενεργοποίησε τον λογαριασμό της στο Instagram μετάαπό αυτοκτονία.Το προφίλ της ηθοποιού έχει σταματήσει να είναι ενεργό από την Κυριακή 12 Ιανουαρίου. Δεν είναι σαφές πότε ακριβώς η ηθοποιός του «Parks and Recreation» διέγραψε τον λογαριασμό της, αλλά η απόφαση ήρθε μετά την αυτοκτονία του συζύγου της σε ηλικία 47 ετών.Τη Δευτέρα 6 Ιανουαρίου, η Πλάζα - μαζί με την οικογένεια του Μπαΐνα - χαρακτήρισε τον θάνατό του μια «αδιανόητη τραγωδία» σε μια δήλωση που περιήλθε στην κατοχή της Page Six. «Είμαστε βαθιά ευγνώμονες σε όλους όσοι προσέφεραν υποστήριξη. Σας παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτική μας ζωή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου», έγραψε η δήλωση.Ο Μπαΐνα ανακηρύχθηκε νεκρός στις 3 Ιανουαρίου, αφού βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από έναν βοηθό στο σπίτι του στο Λος Άντζελες. Ήταν 47 ετών.Η Πλάζα και ο Μπαΐνα παντρεύτηκαν το 2020, αφού έβγαιναν μαζί για μια δεκαετία. Το ζευγάρι - που δεν είχε παιδιά - ανακοίνωσε τον γάμο του τον Μάιο του 2021.Κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, εργάστηκαν σε πολλά έργα μαζί, συμπεριλαμβανομένων των «Spin Me Round», «Life After Beth» και «The Little Hours.» Χρόνια πριν από τον θάνατό του, ο Μπαΐνα συνεργάστηκε με την Άλισον Μπρι για να γράψουν το σενάριο του έργου «Horse Girl», το οποίο αφορούσε τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετώπιζαν μέλη των οικογενειών τους.«Η Άλισον και εγώ είχαμε και οι δύο μέλη της οικογένειάς μας που είχαν ψυχικές ασθένειες και αυτό ήταν μια σημαντική επιρροή για να δουλέψουμε πάνω σε αυτό», είχε δηλώσει στο Reddit πριν από την κυκλοφορία της ταινίας το 2020.Εκείνη την εποχή, ο σκηνοθέτης μοιράστηκε ότι η πρώτη μητριά του είχε «μανιοκατάθλιψη και είχε εισαχθεί αρκετές φορές σε κέντρα ψυχικής υγείας.: EPA