Ο Μπράιαν Κοξ έθαψε το Χόλιγουντ: Δείτε τι είπε για Μάργκοτ Ρόμπι, Τζόνι Ντεπ, Έντουαρντ Νόρτον, Ταραντίνο
Ο ηθοποιός σε συνέντευξή του στους Times δήλωσε πως δεν θέλει πια να προσέχει τα λόγια του
Ειρωνικός απέναντι στη Μάργκοτ Ρόμπι παρουσιάστηκε ο Μπράιαν Κοξ σε πρόσφατη συνέντευξή του, κατακρίνοντας παράλληλα τον Τζόνι Ντεπ και χαρακτηρίζοντας τον Κουέντιν Ταραντίνο «επιφανειακό».
Μιλώντας στους The Times, ο ηθοποιός εμφανίζεται ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι σε πρόσωπα της κινηματογραφικής βιομηχανίας, μεταξύ των οποίων πρώην συνεργάτες του.
Ο Κοξ, αρχικά, έκανε λόγο για την πρόταση που είχε δεχτεί για την ταινία «Πειρατές της Καραϊβικής», ώστε να αναλάβει τον ρόλο του κυβερνήτη, αποκαλύπτοντας πως αρνήθηκε να συμμετάσχει, καθώς δεν επιθυμούσε να συνεργαστεί με τον Τζόνι Ντεπ, τον οποίο χαρακτήρισε «τόσο υπερβολικό και τόσο υπερεκτιμημένο», με αποτέλεσμα ο ρόλος να καταλήξει στον Τζόναθαν Πράις.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στον συμπρωταγωνιστή του στην ταινία «25th Hour», Έντουαρντ Νόρτον, για τον οποίο δήλωσε πως είναι «ενοχλητικός», ενώ σχολιάζοντας τον Ίαν ΜακΚέλεν επισήμανε πως το υποκριτικό του ταλέντο «δεν είναι του γούστου του».
Μιλώντας στο The Times, ο Κοξ σχολίασε ακόμη και την ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» της Έμεραλντ Φένελ, που κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο, σημειώνοντας πως δεν την έχει δει. Παρόλα αυτά, ειρωνεύτηκε την προφορά της Μάργκοτ Ρόμπι και προσπάθησε να τη μιμηθεί λέγοντας: «Κιθ Κλιφ. Είμαι εγώ, η Κάθι. Τι κάνεις, Κιθ; Όλα καλά; Ναι, όλα καλά», ενώ στη συνέχεια, δήλωσε πως η ηθοποιός παραείναι όμορφη για τον συγκεκριμένο ρόλο: «Η Μάργκοτ Ρόμπι είναι υπερβολικά όμορφη για αυτόν τον ρόλο. Νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει κάτι πιο τσιγγάνικο πάνω της, αλλά είναι λάθος μου να κρίνω. Μπορεί να είναι μια εξαιρετική ταινία», είπε.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Κοξ χαρακτήρισε επίσης τον σκηνοθέτη Μάικλ Κάτον Τζόουνς «εντελώς απαράδεκτο», για τον σεναριογράφο και σκηνοθέτη Ντέιβιντ Χερ χρησιμοποίησε υβριστικούς χαρακτηρισμούς, δηλώνοντας πως είναι «χαζός», ενώ για τον Κουέντιν Ταραντίνο ανέφερε ότι είναι «επιφανειακός».
Για τον τρόπο που εκφράζεται για τους συναδέλφους του, ο ηθοποιός επισήμανε πως η σύζυγός του διαρκώς του αναφέρει πως πρέπει να είναι πιο προσεκτικός, αλλά ο ίδιος θέλει να λέει ό,τι μπορεί να σκέφτεται: «Δεν ξέρω αν μου έχει δημιουργήσει προβλήματα. Η σύζυγός μου μου λέει συνεχώς “Μπράιαν, πρόσεχε”. Και εγώ σκέφτομαι “Δεν θέλω πια να προσέχω. Θα γίνω 80 φέτος. Θα πω ό,τι θέλω να πω”», επισήμανε.
Brian Cox calls out actor after actor in a new profile, says Johnny Depp is 'so overblown, so overrated,' Edward Norton is 'a pain in the arse,' Ian McKellen's acting is 'not to my taste.' https://t.co/BWyA060JxO— Entertainment Weekly (@EW) April 3, 2026
