Ο τοκετός της Κατερίνας Καινούργιου και η συγκίνηση του Παναγιώτη Κουτσουμπή - Ο μαιευτήρας της αποκάλυψε όσα συνέβησαν

Μήνες αργότερα, κατά τη διάρκεια εκπομπής της, είχε αποκαλύψει το όνομα που θα πάρει η κόρη της. Επιθυμία της είναι να τιμήσει την πεθερά της, αλλά και την φίλη της, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου που έχασε τη ζωή της από καρκίνο: «Έχω πει ότι το παιδί μου θα πάρει το όνομα της πεθεράς μου που είναι Πολυξένη. Ήμουν στην Πάρο στο σπίτι μας και είχα κάνει το τεστ και ήταν θετικό. Λέω στον άντρα μου ότι θα πάω να δώσω αίμα για την χοριακή. Τότε ήταν οι τελευταίες μέρες της κολλητής που της Αλεξάνδρας που έχει φύγει από τη ζωή. Παρόλο που ήταν σε κόμμα, με παίρνει ξαφνικά η αδερφή της και μου είπε ότι ήθελε η Αλεξάνδρα να μου μιλήσει. Ξύπνησε και ήταν καλύτερα. Της είπα ότι ήθελα κάτι να της πω και θα την έπαιρνα σε λίγο που θα έπαιρνα το αποτέλεσμα. Όταν την ξαναπήρα το απόγευμα, είχε ξαναπέσει. Είπα στον εαυτό μου και στη μητέρα της και τις αδερφές της ότι εγώ το παιδί μου θα το πω Αλεξάνδρα. Είπα στην αδερφή της να της το πει στο αυτί και ότι θα το καταλάβει», είχε πει.